Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό χρυσό για την Κοντοχριστοπούλου στην ξιφασκία!

Η Ελληνίδα ξιφομάχος επικράτησε 15-13 της Αιγύπτιας, Αμρ Χοσνί Σαρά στον τελικό του ξίφους ασκήσεως κι έγραψε ιστορία!

Η Κοντοχριστοπούλου πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στη φάση των pools σημείωσε τρεις νίκες, επικρατώντας της Σαρά με 5-3, της Κονστάνσε με 5-1 και της Νουράνε με 5-4.

Στο ταμπλό των «16», η Ελληνίδα ξιφομάχος ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλοβένας, Ντόρια Μπλάζιτς με 15-13 και πήρε την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες αθλήτριες. Εκεί, αντιμετώπισε την Ιταλίδα, Φραντσέσκα Παλούμπο, την οποία νίκησε με 15-8, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παρουσία της στα μετάλλια και την πρόκριση στην τετράδα.

Στον ημιτελικό, η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου, υπό τις οδηγίες της προπονήτριάς της, Έλλης Τσολακίδου, πραγματοποίησε νέα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Ισπανίδα, Αριάδνα Τάκερ. Η Ελληνίδα πήρε από νωρίς το προβάδισμα, άντεξε στην αντεπίθεση της αντιπάλου της και με 15-11 εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο, η Ελληνίδα ξιφομάχος μπήκε δυνατά και πήρε από την αρχή το προβάδισμα απέναντι στην Αμρ Χοσνί Σαρά. Η Κοντοχριστοπούλου διατήρησε την απόσταση μέχρι και τον τελευταίο πόντο και με 15-13 κατέκτησε την πρώτη θέση.

Στο τέλος πανηγύρισε τη μεγάλη επιτυχία μαζί με την προπονήτρια και μητέρα της, Έλλη Τσολακίδου, τον αδελφό της, Νίκο Κοντοχριστόπουλο, κι ολόκληρη την εθνική ομάδα ξιφασκίας.