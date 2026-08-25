Επιστρέφει στην ΑΕΚ ο Γιώργος Τσαλμπούρης

Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Έλληνα σέντερ, ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο στο «κιτρινόμαυρο» ρόστερ της.

Ο Τσαλμπούρης γνωρίζει καλά τη «βασίλισσα», καθώς φόρεσε τη φανέλα της από το 2015 έως το 2019, ενώ στη συνέχεια έπαιξε σε Κολοσσό, ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Π., Μπέτις και Μπιλμπάο, ενώ την τελευταία διετία αγωνίστηκε στον Πανιώνιο.

Το προηγούμενο διάστημα ο Τσαλμπούρης βρισκόταν στην Ιταλία, όπου συμμετείχε στην προετοιμασία της Αρμάνι Μιλάνο, διατηρώντας τον αγωνιστικό του ρυθμό εν αναμονή του επόμενου σταθμού της καριέρας του.

Η ΑΕΚ αποφάσισε να προχωρήσει την υπόθεσή του και οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τη συνεργασία τους και πλέον απομένουν τα τυπικά για την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

Την περασμένη σεζόν είχε 9.6 πόντους και 3.7 ριμπάουντ σε σχεδόν 21 λεπτά συμμετοχής.