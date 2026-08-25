Champions League: Σφραγίζονται τα «εισιτήρια» για την League Phase - Πότε παίζει η ΑΕΚ

Μετά την «λευκή» ισοπαλία που απέσπασε στη Σόφια από τη Λέφσκι, η ΑΕΚ είναι το λογικό φαβορί για την πρόκριση στην League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ «με το 1,5 πόδι» στην επόμενη φάση, βρίσκονται η Σέλτικ και η Μπόντο Γκλιμτ.

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τέσσερις αγώνες, η πρόκριση αναμένεται να κριθεί στις λεπτομέρειες, με τις Βίκινγκ, Λιόν, Τσέλιε και Χάποελ Μπερ Σεβά, να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα, με βάση τα αποτελέσματα στα πρώτα ματς.

Το πρόγραμμα και τα σκορ των πρώτων αγώνων:

Τρίτη 25/8

20:45 Σαμπάχ-Χάποελ Μπερ Σεβά 1-2

22:00 ΛΑΣΚ Λιντζ-Σέλτικ 3-0

22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Ναϊμέγκεν 3-1

Τετάρτη 26/8 (22:00)

ΑΕΚ-Λέφσκι Σόφιας 0-0

Βίκινγκ-Ντιναμό Ζάγκρεμπ 2-2

Λιόν-Φενέρμπαχτσε 1-1

Τσέλιε-Σλόβαν Μπρατισλάβας 1-1