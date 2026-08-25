Winston-Salem Open: Νίκη με… χαρακτήρα για τον Τσιτσιπά και πρόκριση στους «16»

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να επιστρέψει από το 2-4 στο πρώτο σετ και να σβήσει set point στο tie-break του δεύτερου, προκειμένου να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αμερικανού τενίστα.

Ο Τσιτσιπάς πανηγύρισε την παρθενική νίκη του στις δύο συμμετοχές του στο «250άρι» της Βόρειας Καρολίνας, ενώ επικράτησε και για πρώτη φορά του Μπρούκσμπι, μετά την ήττα του στο Indian Wells το 2022.

Σε ένα ιδιαίτερα κλειστό παιχνίδι, με πολλά games μεγάλης διάρκειας, κυρίως στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς αντιμετώπισε προβλήματα στο πρώτο σερβίς, καθώς είχε ποσοστό 52%, ενώ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με επτά άσους και επτά διπλά λάθη.

Ο Μπρούκσμπι ξεκίνησε καλύτερα την αναμέτρηση, βρίσκοντας νωρίς break για το 2-1 και στη συνέχεια παίρνοντας προβάδισμα με 4-2, χωρίς να έχει χάσει πόντο στα games που σέρβιρε.

Από εκείνο το σημείο κι έπειτα, όμως, ο Τσιτσιπάς ανέβασε την απόδοσή του στις επιστροφές και κατάφερε να πάρει τα τέσσερα επόμενα games. Έτσι, με 6-4 κατέκτησε το πρώτο σετ και πήρε προβάδισμα με 1-0.

Το δεύτερο σετ ήταν ακόμα πιο δραματικό. Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε να κάνει ένα μεγάλο hold στο 4-3, σβήνοντας και τα πέντε break points του Αμερικανού. Στη συνέχεια, ο Μπρούκσμπι απάντησε με ένα εξίσου σημαντικό hold, καθώς έσωσε τρία match points και ισοφάρισε σε 5-5.

Το σετ οδηγήθηκε στο tie-break, όπου ο Μπρούκσμπι ξεκίνησε ξανά καλύτερα και προηγήθηκε με 3-0. Ο Τσιτσιπάς, όμως, αντέδρασε άμεσα και πήρε πέντε συνεχόμενους πόντους για το 5-3. Ο Αμερικανός δεν τα παράτησε κι έφτασε σε set point στο 6-5.

Αυτός ήταν, όμως, κι ο τελευταίος πόντος που κέρδισε ο Μπρούκσμπι! Ο Τσιτσιπάς πήρε τους τρεις επόμενους, ολοκλήρωσε την ανατροπή και εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «16». Εκεί, ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει είτε τον Λουκά βαν Ας είτε έναν εκ των Μπαλσό και Κοβάσεβιτς.