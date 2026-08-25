Γκαγκάτσης: «Με κόσμο στο ΟΑΚΑ ο τελικός Κυπέλλου, ακόμα κι αν είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός»
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Ομοσπονδίας είναι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας να διεξάγεται με την παρουσία φιλάθλων, ακόμα κι αν βρεθούν σε αυτόν δύο ομάδες του Big 4.
Ξεκάθαρη θέση υπέρ της διεξαγωγής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με την παρουσία φιλάθλων πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Μιλώντας στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ», ο Μάκης Γκαγκάτσης αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων που αφορούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, η υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά κι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ υπογράμμισε πως η βούληση της Ομοσπονδίας είναι ο τελικός να γίνεται με κόσμο, ακόμα και στην περίπτωση που οι δύο φιναλίστ προέρχονται από το Big 4.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big 4 μεταξύ τους. Όμως και σε αυτή την περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΟΑΚΑ με κόσμο. Και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός να είναι. Δεν θεωρώ πως η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι. Εμείς 100% θέλουμε με κόσμο».