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Γκαγκάτσης: «Με κόσμο στο ΟΑΚΑ ο τελικός Κυπέλλου, ακόμα κι αν είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ξεκαθάρισε ότι στόχος της Ομοσπονδίας είναι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας να διεξάγεται με την παρουσία φιλάθλων, ακόμα κι αν βρεθούν σε αυτόν δύο ομάδες του Big 4.

Γκαγκάτσης: «Με κόσμο στο ΟΑΚΑ ο τελικός Κυπέλλου, ακόμα κι αν είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός»
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Ξεκάθαρη θέση υπέρ της διεξαγωγής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας με την παρουσία φιλάθλων πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ.

Μιλώντας στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ», ο Μάκης Γκαγκάτσης αναφέρθηκε σε σειρά θεμάτων που αφορούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όπως η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Super League, η υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά κι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ο πρόεδρος της ΕΠΟ υπογράμμισε πως η βούληση της Ομοσπονδίας είναι ο τελικός να γίνεται με κόσμο, ακόμα και στην περίπτωση που οι δύο φιναλίστ προέρχονται από το Big 4.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω πως είμαστε και τυχεροί που δεν έπαιξαν ομάδες του Big 4 μεταξύ τους. Όμως και σε αυτή την περίπτωση ο τελικός θα γινόταν στο ΟΑΚΑ με κόσμο. Και Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός να είναι. Δεν θεωρώ πως η αστυνομία θα απαγορεύσει κάτι. Εμείς 100% θέλουμε με κόσμο».

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