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Μια… ανάσα από Ρούμπεν Βάργκας ο Ολυμπιακός: Στα 12 εκατ. ευρώ το deal, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Σεβίλλη για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, με το ποσό της μεταγραφής να φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Μια… ανάσα από Ρούμπεν Βάργκας ο Ολυμπιακός: Στα 12 εκατ. ευρώ το deal, σύμφωνα με τους Ιταλούς
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Ο Ολυμπιακός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ιταλοί.

Το μεταγραφικό ντεμαράζ των «ερυθρόλευκων» με τους Ρέμο Φρόιλερ, Ναΐρ Τικνιζιάν και Αρμάντο Γκονσάλες αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς ο σχεδιασμός προβλέπει την απόκτηση δύο ή ακόμη και τριών ποδοσφαιριστών μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.

Σε ό,τι αφορά στη θέση των εξτρέμ, το όνομα που έχει βρεθεί πιο έντονα στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα είναι αυτό του Ρούμπεν Βάργκας της Σεβίλλης, ο οποίος μάλιστα έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φεντερίκο Φεράρα και το «TuttoMercato», ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία για την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού. Μάλιστα, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, η μεταγραφή του Βάργκας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει σε ένα ποσό που ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους επίτευξης στόχων, καθώς και ποσοστό 10% σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή.

Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Ελβετός μεσοεπιθετικός θα συναντήσει ξανά τον Ρέμο Φρόιλερ, με τον οποίο είναι συμπαίκτες στην εθνική ομάδα της Ελβετίας.

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Μια… ανάσα από Ρούμπεν Βάργκας ο Ολυμπιακός: Στα 12 εκατ. ευρώ το deal, σύμφωνα με τους Ιταλούς

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