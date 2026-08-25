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ΠΑΟΚ: Στο προσκήνιο ο Μπραγκάνσα για αντί-Κωνσταντέλια, ξεκίνησε επαφές με Σπόρτινγκ

Ο ΠΑΟΚ έχει ενημερώσει τη Σπόρτινγκ για το ενδιαφέρον του για τον Ντάνιελ Μπραγκάνσα, τον οποίο φέρεται να εξετάζει ως αντικαταστάτη του Γιάννη Κωνσταντέλια.

ΠΑΟΚ: Στο προσκήνιο ο Μπραγκάνσα για αντί-Κωνσταντέλια, ξεκίνησε επαφές με Σπόρτινγκ
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Ο Ντάνιελ Μπραγκάνσα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για ελληνική ομάδα, αυτή τη φορά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να έχει ήδη κινηθεί για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Πορτογαλία, ο 27χρονος μέσος της Σπόρτινγκ βρίσκεται στη λίστα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Μάλιστα, δημοσίευμα της Record επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των «ασπρόμαυρων» κι αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ έχει ήδη έρθει σε επαφή με τη Σπόρτινγκ, ενημερώνοντάς την για τις προθέσεις του σχετικά με τον Μπραγκάνσα.

Οι Πορτογάλοι σημειώνουν πως η ομάδα του Αλέσιο Λίσι βλέπει τον 27χρονο χαφ ως τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση.

Η αποχώρηση του Μπραγκάνσα από τη Σπόρτινγκ, με τον ίδιο να έχει ακόμα έναν χρόνο στο συμβόλαιό του, θεωρείται σχεδόν δεδομένη, με την περίπτωση του να εξετάζει κι η Τορίνο. Την περασμένη σεζόν, ο Πορτογάλος μέσος πραγματοποίησε 24 συμμετοχές με τη φανέλα των «λιονταριών», σημειώνοντας έξι γκολ και καταγράφοντας μία ασίστ.

Υπενθυμίζεται πως ο Μπραγκάνσα είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, ωστόσο μετά την απόκτηση του Φρόιλερ τα δεδομένα άλλαξαν και το ενδεχόμενο απόκτησής του απομακρύνθηκε.

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