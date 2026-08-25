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ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: «Χρυσώνουν» τους παίκτες τους οι πρωταθλητές Βουλγαρίας

Η διοίκηση της ομάδας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πριμ 2 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση πρόκρισης επί της ΑΕΚ.

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: «Χρυσώνουν» τους παίκτες τους οι πρωταθλητές Βουλγαρίας
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Για τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Champions League, κόντρα στην ΑΕΚ, ζουν και αναπνέουν στην ομάδα της Λέφσκι.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονικής χώρα, η διοίκηση της προσεχούς αντιπάλου της ΑΕΚ, ανακοίνωσε σε παίκτες και προπονητές πως σε περίπτωση πρόκρισης θα μοιραστούν πριμ που θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Άλλωστε τα εγγυημένα έσοδα της ομάδας σε αυτή την περίπτωση θα ξεπεράσουν τα 25 εκατ. ευρώ και, όπως αναφέρεται, θα γίνουν τουλάχιστον δύο καλές μεταγραφές.

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