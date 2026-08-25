ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: «Χρυσώνουν» τους παίκτες τους οι πρωταθλητές Βουλγαρίας
Η διοίκηση της ομάδας της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πριμ 2 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση πρόκρισης επί της ΑΕΚ.
Για τη μεγάλη πρόκριση στη League Phase του Champions League, κόντρα στην ΑΕΚ, ζουν και αναπνέουν στην ομάδα της Λέφσκι.
Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα στη γειτονικής χώρα, η διοίκηση της προσεχούς αντιπάλου της ΑΕΚ, ανακοίνωσε σε παίκτες και προπονητές πως σε περίπτωση πρόκρισης θα μοιραστούν πριμ που θα αγγίξει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Άλλωστε τα εγγυημένα έσοδα της ομάδας σε αυτή την περίπτωση θα ξεπεράσουν τα 25 εκατ. ευρώ και, όπως αναφέρεται, θα γίνουν τουλάχιστον δύο καλές μεταγραφές.