Εθνική Ελλάδας: Να «σφραγίσει» πρόκριση στους «16» του Eurovolley κόντρα στην Αυστρία

Η εθνική ομάδα επιστρέφει στη δράση στο Eurovolley Γυναικών και αντιμετωπίζει το απόγευμα της Τρίτης (25/08) στις 17:00 την Αυστρία στο Μπρο της Τσεχίας, με στόχο τη νίκη που θα της εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16».

Μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες γεμάτες αγωνιστική δράση, η γαλανόλευκη είχε τη Δευτέρα (24/08) την πρώτη της ημέρα ξεκούρασης και την Τρίτη (25/08) επιστρέφει στο γήπεδο για την αναμέτρηση με την Αυστρία.

Η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου βρίσκεται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση. Η Εθνική μπορεί να ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με ήττα από την οικοδέσποινα Τσεχία, ωστόσο στη συνέχεια πανηγύρισε δύο διαδοχικές νίκες απέναντι σε Ουκρανία (3-2 σετ) και Βουλγαρία (3-1 σετ).

Με αυτά τα αποτελέσματα, η Ελλάδα ανέβηκε στη 2η θέση του ομίλου και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση. Μία ακόμη νίκη απέναντι στην Αυστρία θα της δώσει και μαθηματικά το εισιτήριο για τη φάση των «16».

Από την πλευρά της, η Αυστρία επέστρεψε σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπειτα από 55 ολόκληρα χρόνια. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, καθώς μετρά τρεις ήττες από Σερβία, Τσεχία και Ουκρανία, χωρίς να έχει καταφέρει να κατακτήσει ούτε ένα σετ.

Το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Αυστρία έχει οριστεί για το απόγευμα της Τρίτης (25/08) στις 17:00 και τηλεοπτικά το ματς θα καλυφθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.