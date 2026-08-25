Μπαρτσελόνα: Καμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε «Βόρεια Κύπρο» – Αντιδράσεις και παρέμβαση της ΚΟΠ

Σοβαρά ερωτήματα και αντιδράσεις στην Κύπρο έχει προκαλέσει η απόφαση της Μπαρτσελόνα να διοργανώσει ποδοσφαιρικό καμπ στην κατεχόμενη Λευκωσία, το οποίο μάλιστα έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Barça Academy.

Η σχετική καταχώριση φέρει τον τίτλο «Lefkosa Camp» κι αναφέρει ως χώρο διεξαγωγής το λεγόμενο Near East University («Πανεπιστήμιο Εγγύς Ανατολής»). Το σημείο, ωστόσο, που έχει προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις είναι η αναφορά στην τοποθεσία ως «Lefkosa, Northern Cyprus», δηλαδή «Λευκωσία, Βόρεια Κύπρος».

Το καμπ έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σε δύο περιόδους, από τις 7 έως τις 11 και από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, με τρία γκρουπ προπονήσεων κάθε ημέρα. Στην επίσημη ανάρτηση αναφέρονται επίσης τα στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας, καθώς και τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά, επομένως, αποκλειστικά μια ενέργεια που προβάλλεται από φορείς της τουρκοκυπριακής πλευράς. Το καμπ φιλοξενείται στην επίσημη πλατφόρμα της Barça Academy και παρουσιάζεται ως μέρος του διεθνούς δικτύου καμπ της Μπαρτσελόνα.

Η επιλογή της ονομασίας «Northern Cyprus» δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα, καθώς αφορά μια οντότητα που αναγνωρίζεται μόνο από την Τουρκία.

Η αντίδραση της ΚΟΠ και η UEFA

Η απόφαση της Μπαρτσελόνα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κύπρο, με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να έχει ήδη κινηθεί προς την UEFA. Η ΚΟΠ έχει ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της διοργάνωσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς και το κατά πόσο προκύπτουν παραβιάσεις των κανονισμών της FIFA και της UEFA.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Κύπρο, η Λευκωσία πραγματοποιεί διπλωματικές κινήσεις με στόχο να αποτραπεί η διεξαγωγή του καμπ στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτικές αντιδράσεις στην Κύπρο, με το ΕΛΑΜ να χαρακτηρίζει την απόφαση απαράδεκτη.

Το παρελθόν του Λαπόρτα στα κατεχόμενα

Το ζήτημα αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω του παρελθόντος του Ζοάν Λαπόρτα. Τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν ήταν πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, είχε επισκεφθεί τα κατεχόμενα και είχε συναντηθεί στην Κερύνεια με τον Σερντάρ Ντενκτάς και τον τότε επικεφαλής της τουρκοκυπριακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Ο Λαπόρτα είχε υποστηρίξει τότε ότι θα μπορούσε να διεξαχθεί αγώνας μεταξύ της Καταλονίας και ομάδας από τα κατεχόμενα, κάνοντας παράλληλα παραλληλισμό μεταξύ των δύο περιπτώσεων. Δώδεκα χρόνια μετά, ένα τέτοιο παιχνίδι δεν έχει πραγματοποιηθεί, ωστόσο η απόφαση της Barça Academy να αναρτήσει επίσημα καμπ στην κατεχόμενη Λευκωσία και να αναφέρει την τοποθεσία ως «Northern Cyprus» επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο.