ΑΕΚ – Λέφσκι: «Θα νικήσουμε και θα προκριθούμε στο Champions League» - Αισιόδοξοι οι Βούλγαροι

Την πίστη του πως η Λέφσκι θα καταφέρει να αποκλείσει την ΑΕΚ στη ρεβάνς της Allwyn Arena εξέφρασε ο Ντάνιελ Μποριμίροφ.

Ο άλλοτε σπουδαίος ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών Βουλγαρίας και της εθνικής ομάδας της χώρας του μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολήςγια την Αθήνα και στάθηκε στην αυτοπεποίθηση που έχει αποκτήσει η ομάδα του, αλλά και στην αγωνιστική της κατάσταση.

«Έχουμε κερδίσει αυτοπεποίθηση, φυσικά. Είμαστε ένα βήμα μπροστά τους όσον αφορά τη φυσική κατάσταση και θέλω ειλικρινά να το δείξουμε αύριο. Ίσως να έχουν ένα πλεονέκτημα όσον αφορά τους οπαδούς, αλλά έχουμε εμπειρία, έχουμε παίξει μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό. Ελπίζω να μπορέσουμε να το κάνουμε και αύριο.Τώρα είναι πιο δύσκολο για μένα, γιατί στο γήπεδο μπορείς να λύσεις μια δεδομένη κατάσταση, τώρα ως θεατές σταυρώνουμε τα δάχτυλά μας και ελπίζουμε να κερδίζουμε κάθε αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Μποριμίροφ υπογράμμισε πως δεν χρειάζεται να υπάρξει ιδιαίτερη συζήτηση με τον προπονητή της ομάδας, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνωρίζει καλά την ΑΕΚ.

«Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με τον προπονητή, έχει εμπειρία, ξέρει πολύ καλά πώς είναι η ομάδα της ΑΕΚ. Χρειαζόμαστε επιμονή και υπομονή, έχουμε μια πολύ καλή, δεμένη ομάδα. Τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, είμαι μαξιμαλιστής, πάντα κυνηγούσα τα πάντα μέχρι το τέλος. Ελπίζω ότι εγώ και ο Σιράκοφ (σ.σ. πρόεδρος Λέφσκι) το έχουμε μεταφέρει αυτό στην ομάδα. Νομίζω ότι θα πετύχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα που θα μας επιτρέψει να μπούμε στο Champions League και θα κάνει τα εκατομμύρια των οπαδών μας χαρούμενα», δήλωσε ο CEO της Λέφσκι.