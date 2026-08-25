Οι ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn
To ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στα playoffs τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1», «Βet Builder Βοοst» και «Βet Lock»
Τα playoffs των Κυπέλλων Ευρώπης ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα και οι ελληνικές ομάδες δίνουν κρίσιμα ματς για την πρόκρισή τους στη League Phase.
Η ΑΕΚ θέλει τη νίκη κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, την Τετάρτη, στις 22:00, στην Allwyn Arena, για να προκριθεί στη League Phase του Champions League.Ο ΟΦΗ απέκτησε μεγάλο προβάδισμα για τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League μετά τη νίκη με 3-0 κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο.
Την Πέμπτη, στις 21:00, δίνει τον αγώνα ρεβάνς στη Σόφια.Στο Conference League ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παραχώρησαν ισοπαλίες στα πρώτα ματς με την Μπραν και την Χράντετς Κράλοβε αντίστοιχα και χρειάζονται τη νίκη στα εκτός έδρας παιχνίδια.
Την Πέμπτη, στις 20:00, αρχίζουν οι αγώνες Μπραν-ΠΑΟΚ και Χράντετς Κράλοβε-Παναθηναϊκός.Πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΣτα καταστήματα Allwyn προσφέρονται αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τα playoffs των Κυπέλλων Ευρώπης μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:
Πρόκριση
- Μέθοδος πρόκρισης
- Πρώτο γκολ στον αγώνα
- Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
- Ακριβές σκορ αγώνα
- Σκορ οποιαδήποτε στιγμή
- Στοίχημα χωρίς ισοπαλία
- Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ
- Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου & G/G 1ου Ημιχρόνου
- Διπλή Ευκαιρία & G/G
- Οver/Under γκολ γηπεδούχου/φιλοξενούμενου
Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στους αγώνες των playoffs, τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1», «Βet Builder Βοοst» και «Βet Lock»*.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ