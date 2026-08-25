Εξετάζει Ιμράν Λούζα ο Παναθηναϊκός (vid)

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται πυρετωδώς για τον επαναληπτικό με την Χράντετς Κράλοβε, μετά το 2-2 του ΟΑΚΑ, για την πρόκριση στη League Phase του Conference League, αλλά οι άνθρωποι της διοίκησης εργάζονται πυρετωδώς για την μεταγραφική ενίσχυση του «τριφυλλιού».

Μετά την αποχώρηση του Άνταμ Τσέριν, οι «πράσινοι» αναμένεται να κινηθούν στην απόκτηση δύο χαφ, ένας εκ των οποίων είναι και ο διεθνής Μαροκινός της Γουότφορντ, Ιμράν Λούζα.

Ο 27χρονος (1/05/1999, 1.78μ.) διεθνής Μαροκινός χαφ αποτελεί ποδοσφαιριστή που συγκεντρώνει όλα τα αγωνιστικά στοιχεία που θέλει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στο κεντρικό χαφ που θα αποκτηθεί, με το όνομά του να "παίζει" πολύ δυνατά αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό.

Δείτε τον Λούζα σε δράση: