Γκονζάλες: «Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι με ήθελε πραγματικά»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρμάντο Γκοζάλες, με τον νέο παίκτη των «ερυθρόλευκων» να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις σε μέσα της πατρίδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αρμάντο Γκονζάλες στην "TUDN" της πατρίδας του:

«Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Με νοιάζει μόνο τι κάνω εγώ. Και αυτή η ομάδα με ήθελε πραγματικά, ήταν προφανές. Ήταν προφανές από την προσφορά που μου έκαναν, από τα πάντα. Αν μια ομάδα με θέλει τόσο πολύ, είναι επειδή ξέρει τι μπορώ να κάνω. Δεν έχει νόημα να έρθω εδώ αν δεν έχω πετύχει τίποτα ακόμα. Έχω ακόμα πολλά να κάνω. Ανυπομονώ να παίξω τον πρώτο μου αγώνα, θέλω να αρχίσω να σκοράρω γκολ, κάτι που αγαπώ περισσότερο. Είμαι έτοιμος, εξαρτάται πλέον από τον προπονητή. Είμαι πάντα διαθέσιμος για ό,τι μου ζητήσουν. Όπως είπα και πριν, ένα λεπτό, πέντε λεπτά. Θα δίνω πάντα το 100%».

Το ξεχωριστό αίτημα για τη φανέλα του: «Ζήτησα να βάλουν στη φανέλα το Hormiga (Μυρμήγκι). Θα δούμε αν γίνεται. Αν όχι, το A. Γκονσάλες, που επίσης είναι καλό. Το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει, αλλά εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το “Hormiga”».