· Ολυμπιακός

Γκονζάλες: «Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι με ήθελε πραγματικά»

Για την νέα σελίδα της καριέρας του μίλησε, σε μέσα της πατρίδας του, ο Αρμάντο Γκοζάλες.

Γκονζάλες: «Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι με ήθελε πραγματικά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρμάντο Γκοζάλες, με τον νέο παίκτη των «ερυθρόλευκων» να κάνει τις πρώτες του δηλώσεις σε μέσα της πατρίδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αρμάντο Γκονζάλες στην "TUDN" της πατρίδας του:

«Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Με νοιάζει μόνο τι κάνω εγώ. Και αυτή η ομάδα με ήθελε πραγματικά, ήταν προφανές. Ήταν προφανές από την προσφορά που μου έκαναν, από τα πάντα. Αν μια ομάδα με θέλει τόσο πολύ, είναι επειδή ξέρει τι μπορώ να κάνω. Δεν έχει νόημα να έρθω εδώ αν δεν έχω πετύχει τίποτα ακόμα. Έχω ακόμα πολλά να κάνω. Ανυπομονώ να παίξω τον πρώτο μου αγώνα, θέλω να αρχίσω να σκοράρω γκολ, κάτι που αγαπώ περισσότερο. Είμαι έτοιμος, εξαρτάται πλέον από τον προπονητή. Είμαι πάντα διαθέσιμος για ό,τι μου ζητήσουν. Όπως είπα και πριν, ένα λεπτό, πέντε λεπτά. Θα δίνω πάντα το 100%».

Το ξεχωριστό αίτημα για τη φανέλα του: «Ζήτησα να βάλουν στη φανέλα το Hormiga (Μυρμήγκι). Θα δούμε αν γίνεται. Αν όχι, το A. Γκονσάλες, που επίσης είναι καλό. Το εξετάζουμε για να δούμε αν μπορεί να γίνει, αλλά εγώ θέλω πραγματικά να βάλω το “Hormiga”».

COMMENTS
LATEST NEWS
11:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Κληρώνει για τη League Phase – Οι ομάδες και το πρόγραμμα

11:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Καμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε «Βόρεια Κύπρο» – Αντιδράσεις και παρέμβαση της ΚΟΠ

11:02 SUPER LEAGUE

Γκονζάλες: «Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι με ήθελε πραγματικά»

10:56 SUPER LEAGUE

Εξετάζει Ιμράν Λούζα ο Παναθηναϊκός (vid)

10:54 BET ON

Οι ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

10:48 ΣΠΟΡ

Εθνική Ελλάδας: Να «σφραγίσει» πρόκριση στους «16» του Eurovolley κόντρα στην Αυστρία

10:45 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: «Χρυσώνουν» τους παίκτες τους οι πρωταθλητές Βουλγαρίας

10:40 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ – Λέφσκι: «Θα νικήσουμε και θα προκριθούμε στο Champions League» - Αισιόδοξοι οι Βούλγαροι

10:37 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωσε Στίβενσον ο Κολοσσός

10:21 MVP

Κόμπι Μπράιαντ: Το ξυπνητήρι που έχτισε ολόκληρο θρύλο

10:01 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσά μετάλλια για Κουγιουμτσίδη, Κουρουγκλίεβ στην πάλη – «Χάλκινος» ο Χοσόνοφ

09:35 SUPER LEAGUE

Μια… ανάσα από Ρούμπεν Βάργκας ο Ολυμπιακός: Στα 12 εκατ. ευρώ το deal, σύμφωνα με τους Ιταλούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας