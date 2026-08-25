Ολυμπιακός: Συμφωνία της Κράσνονταρ με τον Ζέλσον Μαρτίνς

Ο Ολυμπιακός καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να κάνει δικό του τον Ρουμπέν Βάργκας, την ώρα που φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις και στο μέτωπο των αποχωρήσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής ιστοσελίδας Sport24.ru, η Κράσνονταρ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ζέλσον Μαρτίνς για τους όρους του συμβολαίου του.

Ο 31χρονος Πορτογάλος φέρεται να είπε το «ναι» σε διετές συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει ετήσιες απολαβές ύψους 2.500.000 ευρώ.

Η Κράσνονταρ είχε καταθέσει αρχικά πρόταση ύψους 4.000.000 ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Μαρτίνς. Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» αξιώνουν 6.000.000 ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Ως εκ τούτου, οι επαφές μεταξύ των δύο ομάδων συνεχίζονται, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.