· Κράσνονταρ · Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Συμφωνία της Κράσνονταρ με τον Ζέλσον Μαρτίνς

Η Κράσνονταρ φέρεται να τα έχει βρει με τον Ζέλσον Μαρτίνς για διετές συμβόλαιο, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Πορτογάλου εξτρέμ.

Ολυμπιακός: Συμφωνία της Κράσνονταρ με τον Ζέλσον Μαρτίνς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να κάνει δικό του τον Ρουμπέν Βάργκας, την ώρα που φαίνεται πως υπάρχουν εξελίξεις και στο μέτωπο των αποχωρήσεων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ρωσικής ιστοσελίδας Sport24.ru, η Κράσνονταρ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ζέλσον Μαρτίνς για τους όρους του συμβολαίου του.

Ο 31χρονος Πορτογάλος φέρεται να είπε το «ναι» σε διετές συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει ετήσιες απολαβές ύψους 2.500.000 ευρώ.

Η Κράσνονταρ είχε καταθέσει αρχικά πρόταση ύψους 4.000.000 ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Μαρτίνς. Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» αξιώνουν 6.000.000 ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Ως εκ τούτου, οι επαφές μεταξύ των δύο ομάδων συνεχίζονται, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:27 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εκτός προπόνησης της Σεβίλλης ο Ρούμπεν Βάργκας - Περιμένει να έρθει Αθήνα

13:20 EUROLEAGUE

Σλούκας: «Στο αίμα του Ομπράντοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα για τίτλους»

13:02 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Ρογκαβόπουλος

12:38 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Συμφωνία της Κράσνονταρ με τον Ζέλσον Μαρτίνς

12:07 MVP

Ο Βάλτερ Ματσάρι μας έδωσε ήδη τον πρώτο λόγο να τον αγαπήσουμε

12:01 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη προπόνηση με Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Μπατίστ κι εικόνες από τα παλιά

11:43 MVP

Στο βενζινάδικο του Μονακό δεν βάζεις απλώς καύσιμο, κάνεις κανονικό pit stop!

11:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Κληρώνει για τη League Phase – Οι ομάδες και το πρόγραμμα

11:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Καμπ στα κατεχόμενα με αναφορά σε «Βόρεια Κύπρο» – Αντιδράσεις και παρέμβαση της ΚΟΠ

11:02 SUPER LEAGUE

Γκονζάλες: «Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι με ήθελε πραγματικά»

10:56 SUPER LEAGUE

Εξετάζει Ιμράν Λούζα ο Παναθηναϊκός (vid)

10:54 BET ON

Οι ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας