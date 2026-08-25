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Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη προπόνηση με Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Μπατίστ κι εικόνες από τα παλιά

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε πλάνα από την πρώτη προπόνηση της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τις στιγμές από τα παλιά να ξεχωρίζουν.

Παναθηναϊκός AKTOR: Η πρώτη προπόνηση με Ομπράντοβιτς, Διαμαντίδη, Μπατίστ κι εικόνες από τα παλιά
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Το «τριφύλλι» πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν, με την πράσινη ΚΑΕ να δημοσιεύει πλάνα από τη συγκέντρωση της ομάδας.

Από το υλικό ξεχωρίζουν οι παρουσίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, του Δημήτρη Διαμαντίδη και του Μάικ Μπατίστ, οι οποίοι επέστρεψαν στο «τριφύλλι» για να συμβάλουν στην επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού.

Οι τρεις τους είχαν την ευκαιρία να βρεθούν ξανά μαζί στον Παναθηναϊκό, με τα τετ α τετ και τις στιγμές από την πρώτη προπόνηση να θυμίζουν εποχές από το παρελθόν.

Δείτε το video της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

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