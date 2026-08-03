Ποια είναι η Ferrari που όλοι κορόιδευαν, αλλά ξεπούλησε μέσα σε δύο μήνες;

Υπάρχει ένας άγραφος νόμος στο διαδίκτυο που αναφέρει πως «όσο περισσότερο κράξιμο τρώει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να γίνει viral». Στην περίπτωση ωστόσο της Ferrari Luce, το ρητό αυτό εξελίχθηκε σε κάτι πολύ ανώτερο από αυτό που περίμενε και ο πιο αισιόδοξος φαν της ιστορικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

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Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari πέρασε ίσως το πιο δύσκολο λανσάρισμα που έχει γνωρίσει ποτέ μοντέλο της ιταλικής εταιρείας, καθώς από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε, τα social media γέμισαν με σχόλια για την εμφάνισή της, αρκετοί τη συνέκριναν με ένα πολύ πιο... ταπεινό Nissan Leaf, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν αν αξίζει πραγματικά να φέρει το εμβληματικό λογότυπο με το άλογο.

Και όμως, όσο ο κόσμος συζητούσε, οι πελάτες υπέγραφαν παραγγελίες.

Το sold out που λίγοι περίμεναν

Σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times, η Ferrari έχει ήδη καλύψει τον στόχο πωλήσεων που είχε θέσει για το 2026, μόλις δύο μήνες μετά την επίσημη παρουσίαση της Luce. Η εταιρεία υπολογίζεται ότι είχε προγραμματίσει να διαθέσει περίπου 500 αυτοκίνητα κατά τον πρώτο χρόνο παραγωγής και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλα έχουν αποκτήσει ιδιοκτήτη.

Για τους περισσότερους κατασκευαστές, τα 500 αυτοκίνητα μπορεί να ακούγονται ελάχιστα, για τη Ferrari, όμως, είναι απολύτως φυσιολογικός αριθμός.

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Η Ferrari δεν παίζει με τους κανόνες των άλλων

Η Toyota, η Volkswagen ή η General Motors μετρούν τις πωλήσεις τους σε εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε χρόνο, η Ferrari ωστόσο μετρά (πουλά μάλλον) με άλλο είδους κοντέρ.

Το 2025 παρέδωσε μόλις 13.640 αυτοκίνητα παγκοσμίως, όχι επειδή δεν μπορούσε να κατασκευάσει περισσότερα, αλλά επειδή ο premium χαρακτήρας της αποτελεί κομμάτι της αξίας της.

Κάθε Ferrari πρέπει να παραμένει ένα αντικείμενο πόθου, και όχι ένα αυτοκίνητο που συναντάς σε κάθε φανάρι και η Luce δεν αποτελεί εξαίρεση.

Η τιμή της ξεκινά από περίπου 550.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι δεν απευθύνεται σε όσους αναζητούν απλώς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά σε αγοραστές που θέλουν συλλεκτικά αντικείμενα με τέσσερις τροχούς.

Γιατί δίχασε τόσο;

Η μεγαλύτερη συζήτηση δεν έγινε γύρω από τον ηλεκτροκινητήρα, αλλά κυρίως λόγω εμφάνισης.

Τη σχεδίαση υπογράφει ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive, ο οποίος επέλεξε μια αισθητική που απέχει αρκετά από όσα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε Ferrari. Το αποτέλεσμα δίχασε τους φίλους της μάρκας.

Η μετοχή της εταιρείας υποχώρησε μετά την παρουσίαση, ο πρώην πρόεδρος της Ferrari, Luca di Montezemolo, δήλωσε πως το μοντέλο δεν θα έπρεπε καν να φέρει το σήμα της Ferrari, ενώ ακόμη και ο CEO της Lamborghini βρήκε την ευκαιρία να υπενθυμίσει δημοσίως ότι η δική του εταιρεία πάγωσε τα σχέδια για ένα ηλεκτρικό supercar.

Σπάνια ένα αυτοκίνητο έχει προκαλέσει τόσο θόρυβο

Παρά την αρνητική δημοσιότητα, η Ferrari εξακολουθεί να πιστεύει ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα έχει παραδώσει περίπου 2.500 Luce, δηλαδή περίπου 600 αυτοκίνητα κάθε χρόνο.

Και αν κρίνουμε από το πρώτο κύμα παραγγελιών, ίσως η πιο αμφιλεγόμενη Ferrari των τελευταίων ετών να εξελιχθεί τελικά σε μία από τις πιο επιτυχημένες.

Γιατί στην ιστορία της αυτοκίνησης υπάρχουν πολλά μοντέλα που στην αρχή χλευάστηκαν, λίγα όμως κατάφεραν να ξεπουλήσουν ενώ ακόμα ο κόσμος συνέχιζε να τα κοροϊδεύει.