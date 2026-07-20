Τα καλύτερα cabrio αυτοκίνητα για ατελείωτα road trips φέτος το καλοκαίρι

Κάθε καλοκαίρι, υπάρχουν δύο είδη οδηγών. Εκείνοι που ανοίγουν τον κλιματισμό στους 20 βαθμούς και εκείνοι που πατούν το κουμπί της οροφής, αφήνουν τον αέρα να μπει στην καμπίνα και μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε εμπειρία.

Ενδεχομένως να ανήκεις περισσότερο στους πρώτους, ωστόσο, βαθιά μέσα σου θα ήθελες να έχεις και λίγο από τους δεύτερους. Και τότε είναι που γνωρίζεις πως ένα cabrio δεν αγοράζεται μόνο με τη λογική, αλλά γιατί θέλεις να κάνεις τη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι τη Μάνη, το Πήλιο ή την Ελαφόνησο λίγο πιο κινηματογραφική.

Το ελληνικό καλοκαίρι ενδείκνυται για βόλτα με το… καμπριολέ για maximum οδηγική απόλαυση και η παρακάτω λίστα σου δείχνει ποια είναι αυτά:

Mazda MX-5 RF

Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο που έχει ταυτιστεί με την έννοια του roadster, αυτό είναι το MX-5. Ελαφρύ, άμεσο, διασκεδαστικό και ιδανικό για τις στροφές της Επιδαύρου ή τις παραλιακές διαδρομές της Πελοποννήσου, κυρίως για όσους πιστεύουν ότι η οδήγηση είναι πάνω απ' όλα αίσθηση. Η έκδοση RF με τη σκληρή αναδιπλούμενη οροφή προσφέρει και λίγο παραπάνω πρακτικότητα χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της.

Αν είσαι ζευγάρι ειδικά, τη βόλτα σου θα την απολαύσεις λίγο… πολύ παραπάνω!

MINI Cooper Convertible

Το MINI συνεχίζει να είναι ένα από τα πιο ευχάριστα cabrio της αγοράς. Μικρό, παιχνιδιάρικο, εύκολο μέσα στην πόλη και απολαυστικό όταν η διαδρομή σε βγάζει προς Σούνιο ή Χαλκιδική. Δεν χρειάζεται να κυνηγάς τις επιδόσεις για να περάσεις καλά, γιατί πολύ απλά θα οδηγείς το πιο fun αυτοκίνητο της λίστας. Διότι το Mini είναι το αυτοκίνητο που σε κάνει να χαμογελάς ακόμη και όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος προορισμός.

Ιδανικό πάντα για weekend αποδράσεις και city breaks.

BMW Z4

Αν σκοπεύεις να γράψεις εκατοντάδες καλοκαιρινά χιλιόμετρα, δύσκολα θα βρεις καλύτερο από το BMW Z4. Το GT για όσους αγαπούν τις μεγάλες αποστάσεις προσφέρει άνεση, κορυφαία ποιότητα κύλισης και κινητήρες που μπορούν να γίνουν είτε πολιτισμένοι είτε... αρκετά άγριοι, ανάλογα με τη διάθεσή σου.

Είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που μπορούν να σε πάνε μέχρι την Πάργα χωρίς να κουραστείς ούτε στιγμή. Ό,τι πρέπει για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, με premium πάντα χαρακτήρα.

Mercedes CLE Cabriolet

Αν το ζητούμενο είναι η άνεση, η πολυτέλεια και η αίσθηση ότι ταξιδεύεις χωρίς να σε αγγίζει τίποτα, τότε η CLE Cabriolet είναι από τις κορυφαίες επιλογές. Είναι η πιο classy επιλογή, ή αλλιώς το αυτοκίνητο που θα διάλεγες για μια διαδρομή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα λίγο πριν δύσει ο ήλιος, με χαμηλή μουσική και χωρίς καμία βιασύνη. Φτιαγμένο για σένα, που βλέπεις το ταξίδι ως μέρος των διακοπών και όχι ως τον δρόμο προς αυτές.

Τελικά, ποιο είναι το καλύτερο;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην Ελλάδα, με εκατοντάδες χιλιόμετρα παραλιακών διαδρομών, ορεινών περασμάτων και μικρών δρόμων που καταλήγουν σε κάποια κρυφή παραλία, ένα cabrio εξακολουθεί να είναι ίσως ο πιο όμορφος τρόπος να ταξιδεύεις.