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Φαν Ντρόγκελεν: «Μεγάλη τιμή ο Παναθηναϊκός – Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα»

Τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, μιλώντας στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο Youtube.

Φαν Ντρόγκελεν: «Μεγάλη τιμή ο Παναθηναϊκός – Θα δώσω τα πάντα για την ομάδα»
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Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν εξέφρασε την ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, ξεκαθαρίζοντας πως είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα στο χορτάρι για να κερδίσει η ομάδα.

Ο Ολλανδός αμυντικός δεν έκρυψε τη χαρά του για τη μεταγραφή, σημειώνοντας την αίγλη που εκπέμπει ο σύλλογος τόσο στην πατρίδα του όσο και στην οικογένειά του, ενώ στάθηκε και στον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η επικοινωνία του με τον Στέφανο Καπίνο προκειμένου να πάρει την τελική του απόφαση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ολλανδός στόπερ:

«Είμαι πραγματικά πανευτυχής που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό. Επισκέφθηκα για πρώτη φορά την Αθήνα πέρυσι και χαίρομαι ιδιαίτερα που επέστρεψα. Ανυπομονώ να ανακαλύψω την πόλη, αλλά κυρίως να μπω στο γήπεδο και να ξεκινήσω τη δουλειά με την ομάδα.

Όταν η διοίκηση ήρθε σε επαφή μαζί μου, το θεώρησα μεγάλη τιμή. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα τεράστιο μέγεθος, ένα πασίγνωστο κλαμπ στην Ευρώπη, την Ολλανδία αλλά και στο περιβάλλον της οικογένειάς μου. Οπότε, όταν σε προσεγγίζει ένας τέτοιος σύλλογος, οφείλεις να ακούσεις με προσοχή.

Είχα εξαρχής εξαιρετικό προαίσθημα και έρχομαι με τεράστιο κίνητρο για να προσφέρω τα πάντα από την πρώτη κιόλας μέρα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συζήτηση που είχα με τον Στέφανο, ο οποίος γνωρίζει άριστα τον οργανισμό αφού έχει αγωνιστεί εδώ. Η επικοινωνία μας με βοήθησε να καταλάβω πολλά. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και η συμβολή του στις διαπραγματεύσεις ήταν καταλυτική. Μιλήσαμε αρκετά και χάρηκα που τον συνάντησα και από κοντά. Είμαι ειλικρινά ενθουσιασμένος που ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, ερχόμενος από ένα περιβάλλον όπου ένιωθα πολύ όμορφα».

Πέρσι συνάντησα πρώτη φορά τον Παναθηναϊκό όταν έπαιζα στην Σαμσουνσπόρ εδώ στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία και μετά φυσικά στο παιχνίδι στην Σαμσούντα. Έγιναν δύο πολύ καλά παιχνίδια, υψηλού επιπέδου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έναν χρόνο μετά θα καθόμουν εδώ. Είναι κάτι ξεχωριστό, που ίσως ήταν γραφτό να γίνει.

Είχα και μαι συνομιλία με τον προπονητή μέσω FaceTime. Ένα από τα πρώτα που μου είπε είναι ότι έχει ένα προαίσθημα ότι με γνωρίζει εδώ και χρόνια. Έχω κι εγώ το ίδιο προαίσθημα. Γνωρίζει έναν πολύ καλό μου φίλο και συμπαίκτη στη Σαμσουνσπόρ, έναν Δανό παίκτη, κι αυτός μου είπε πολλά για τον προπονητή. Είχε μόνο καλά λόγια να πει. Είμαι χαρούμενος που θα μπορέσω να δουλέψω υπό τις οδηγίες του και να μάθω πολλά από αυτόν.

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