Παναθηναϊκός: Μετά τις μεταγραφές παίρνουν σειρά οι αποχωρήσεις

Ο Παναθηναϊκός κινήθηκε δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι έως τώρα, ωστόσο σειρά παίρνουν οι αποχωρήσεις, προκειμένου να ελαφρυνθεί ο σύλλογος οικονομικά.

Πέρα από την ενίσχυση του ρόστερ, οι «πράσινοι» καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ζήτημα των ποδοσφαιριστών που δεν βρίσκονται στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Πρόκειται για ένα «μέτωπο» που επηρεάζει άμεσα τους «πράσινους», οι οποίοι επιθυμούν να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα από τους παίκτες που δεν υπολογίζονται.

Συμβόλαια που ξεπερνούν τα επτά εκατομμύρια ευρώ

Στο «τριφύλλι» γνωρίζουν πως η ολοκλήρωση των μεταγραφών δεν αρκεί από μόνη της για να θεωρηθεί επιτυχημένος ο σχεδιασμός της νέας σεζόν.

Η αποχώρηση ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται αποτελεί βασική προτεραιότητα, καθώς το συνολικό ετήσιο κόστος των συμβολαίων τους ξεπερνά τα επτά εκατομμύρια ευρώ.

Το συγκεκριμένο ποσό επιβαρύνει σημαντικά τον σύλλογο, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να αναζητούν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για να απαλλαγούν από τα συγκεκριμένα συμβόλαια.

Οι παίκτες που βρίσκονται εκτός πλάνων

Στη λίστα των ποδοσφαιριστών που δεν υπολογίζονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκονται οι Τάσος Μπακασέτας, Τιν Γεντβάι, Τόνι Βιλένα και Μίλος Πάντοβιτς.

Οι περιπτώσεις τους εξετάζονται ξεχωριστά, με στόχο να βρεθούν συμφωνίες που θα ικανοποιούν όλες τις πλευρές.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς οι «πράσινοι» επιθυμούν να κλείσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα συγκεκριμένα «μέτωπα».