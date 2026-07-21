«Ο Ηρακλής εξετάζει την περίπτωση του Αντρέα Μπελότι»

Η έλευση του Βάλτερ Ματσάρι στην τεχνική ηγεσία έχει ανεβάσει τον πήχη των προσδοκιών του Ηρακλή στη Super League, με τον έμπειρο Ιταλό προπονητή να εξετάζει ποδοσφαιριστές που γνωρίζει πολύ καλά από τη θητεία του στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, μία από τις περιπτώσεις που απασχολούν τον «Γηραιό» είναι εκείνη του Αντρέα Μπελότι. Όπως αναφέρει, οι «κυανόλευκοι» ζήτησαν πληροφορίες για τον 32χρονο επιθετικό, ο οποίος βρίσκεται ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Μπελότι αποτελεί μία γνώριμη περίπτωση για τον Ματσάρι, καθώς οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν με επιτυχία στην Τορίνο, όπου ο Ιταλός φορ πραγματοποίησε μερικές από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του.

Στην επαγγελματική του διαδρομή ο έμπειρος στράικερ μετρά συνολικά 534 συμμετοχές σε συλλογικό επίπεδο, έχοντας πετύχει 180 γκολ, ενώ στο απόγειο της καριέρας του η χρηματιστηριακή του αξία είχε εκτοξευθεί έως και τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Τη σεζόν 2025/26 αγωνίστηκε στην Κάλιαρι, όπου κατέγραψε οκτώ συμμετοχές με δύο γκολ σε 219 λεπτά συμμετοχής στη Serie A, με την παρουσία του να επηρεάζεται από προβλήματα τραυματισμών. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει φορέσει 44 φορές τη φανέλα της Ιταλίας, σημειώνοντας 12 τέρματα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί σε Αλμπινολέφε, Παλέρμο, Κόμο, Τορίνο, Ρόμα, Φιορεντίνα, Μπενφίκα και Κάλιαρι.