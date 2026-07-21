AEK: Η ανάρτηση Βρούτση για τη SUNEL Arena

Μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη που αφορά το μέλλον της ΚΑΕ ΑΕΚ σημειώθηκε στη Βουλή, καθώς κατατέθηκε διάταξη που προβλέπει την παραχώρηση της χρήσης, της διαχείρισης και της εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων για χρονικό διάστημα 49 ετών.

Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, μέσω ανάρτησής του στα social media.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού, συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Η ανάρτηση του Γιάννη Βρούτση

«ΣΤΗΝ ΚΑΕ ΑΕΚ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 49 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Σε διάταξη αρμοδιότητας του Υπουργείου μας, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, που κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνεται η παραχώρηση για 49 χρόνια στην ΚΑΕ ΑΕΚ (η οποία έως τώρα το μίσθωνε) της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, με όρους αντίστοιχους εκείνων που έχουν ήδη εφαρμοστεί στις περιπτώσεις του ΟΑΚΑ (ΚΑΕ Παναθηναϊκός) και του ΣΕΦ (ΚΑΕ Ολυμπιακός)!

Η παραχώρηση στην ΚΑΕ ΑΕΚ του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Κυβέρνησής μας για την αξιοποίηση και τη μακροχρόνια ανάπτυξη των μεγάλων αθλητικών υποδομών της χώρας, με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητικών φορέων

Η ΚΑΕ ΑΕΚ δικαιούνταν -με τους ίδιους όρους που αφορούν στις αντίστοιχες περιπτώσεις των ΚΑΕ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού -και θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επενδύσει περαιτέρω στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, να την αναβαθμίσει και να τη διαχειριστεί προς όφελος του συλλόγου, των φιλάθλων και του ελληνικού αθλητισμού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η παραχώρηση περιλαμβάνει το γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τους χώρους στάθμευσης (με συγκεκριμένες εξαιρέσεις για διεθνείς διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις).

Η ΚΑΕ ΑΕΚ υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατ.€ μέσα στα πρώτα 12 χρόνια και θα αποδίδει ετησίως στο ΣΕΦ (στο οποίο ανήκει το Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων) ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων, που προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

Φυσικά, διατηρείται η δυνατότητα χρήσης των εγκαταστάσεων από τις Εθνικές ομάδες καλαθοσφαίρισης και δεν θίγονται, καθ` οιονδήποτε τρόπο, η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΣΕΦ».