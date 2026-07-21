Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Στάνλεϊ Ουμούντε

Η Μπαρτσελόνα η ανακοίνωσε την απόκτηση του Στάνλεϊ Ουμούντε. Ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ, που διαθέτει και νιγηριανό διαβατήριο μετακομίζει στη Βαρκελώνη έπειτα από μια πολυετή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας αγωνιστεί κυρίως στη G League, αλλά και στο NBA.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα των Όστιν Σπερς, με τους οποίους είχε κατά μέσο όρο 17 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ ανά αγώνα, ενώ πραγματοποίησε και δύο εμφανίσεις με τους Σαν Αντόνιο Σπερς στο NBA.

Η πιο παραγωγική του χρονιά στο NBA ήταν η σεζόν 2023/24 με τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Σε 24 συμμετοχές μέτρησε 5,3 πόντους και 2,1 ριμπάουντ σε 13 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, ξεχωρίζοντας για την αποτελεσματικότητά του από την περιφέρεια, καθώς σούταρε με ποσοστό 45,3% στα τρίποντα.

Παράλληλα, υπήρξε μέλος του ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς που κατέκτησε το NBA Cup τη σεζόν 2024/25, ενώ συνολικά από το 2022 έως το 2026 αγωνίστηκε σε 49 παιχνίδια στο NBA.