· Φενέρμπαχτσε

Ανανεώνει στη Φενέρμπαχτσε ο Μελίχ Μαχμούτογλου

Στη Φενέρμπαχτσε θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Μελίχ Μαχμούτογλου.

Ανανεώνει στη Φενέρμπαχτσε ο Μελίχ Μαχμούτογλου
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Η Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει να πορεύεται μαζί με τον Μελίχ Μαχμούτογλου και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον έμπειρο αρχηγό της ομάδας για ακόμη έναν χρόνο.

Ο 36χρονος γκαρντ αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του συλλόγου, καθώς βρίσκεται στη Φενέρμπαχτσε από το 2013 και ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της για 14η διαδοχική σεζόν.

Στη διάρκεια της πολυετούς παρουσίας του στην ομάδα έχει πανηγυρίσει σπουδαίες επιτυχίες, κατακτώντας δύο τίτλους EuroLeague, οκτώ πρωταθλήματα Τουρκίας, έξι Κύπελλα Τουρκίας και τέσσερα Presidential Cup, συμβάλλοντας καθοριστικά στη χρυσή εποχή του συλλόγου.

Στην ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον αρχηγό της, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για τα αποδυτήρια και την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, ενώ του ευχήθηκε μια ακόμη γεμάτη σεζόν με υγεία και νέες επιτυχίες.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Μαχμούτογλου κατέγραψε στη EuroLeague κατά μέσο όρο 2,1 πόντους σε περίπου έξι λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

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