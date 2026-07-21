Athens Kallithea: Επίσημος ο δανεισμός του Αγγελόπουλου από την ΑΕΚ

Η Athens Kallithea ενίσχυσε τη θέση του τερματοφύλακα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Άγγελου Αγγελόπουλου με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Ο 23χρονος γκολκίπερ θα αγωνιστεί στην ομάδα της Καλλιθέας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, με τις δύο πλευρές να έχουν έρθει σε συμφωνία για την προσωρινή μετακίνησή του.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Άγγελου Αγγελόπουλου, 23 ετών, με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ.

Γεννημένος στην Πάτρα, ο Αγγελόπουλος αναδείχθηκε από την ακαδημία της ΑΕΚ και κατέγραψε συνολικά 14 συμμετοχές στη Super League 2 με την ΑΕΚ Β, προτού καταλήξει στην πρώτη ομάδα.

Ο Αγγελόπουλος ήταν ο τρίτος τερματοφύλακας της ΑΕΚ πίσω από τον Θωμά Στρακόσια και τον Alberto Brignoli κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26, στην οποία η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα.

Ο Αγγελόπουλος είναι πρώην διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, έχοντας φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Κ17, Κ19 και Κ21.

Καλωσήρθες, Άγγελε».