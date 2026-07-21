Ιμπραΐμοβιτς: «Αν ήμουν εκεί, θα είχα χτυπήσει τον Παρέδες με το κεφάλι»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σχολίασε με τον χαρακτηριστικό, αιχμηρό τρόπο του τα επεισόδια που ακολούθησαν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ιμπραΐμοβιτς: «Αν ήμουν εκεί, θα είχα χτυπήσει τον Παρέδες με το κεφάλι»
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Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος ούτε από τον ρόλο του σχολιαστή. Ο Σουηδός θρύλος του ποδοσφαίρου, που συμμετείχε στην τηλεοπτική κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σχολίασε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τα όσα διαδραματίστηκαν σ τον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Η ένταση που ακολούθησε το τελευταίο σφύριγμα, με πρωταγωνιστή τον Λεάντρο Παρέδες και το επεισόδιο με ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις εικόνες που εκτυλίχθηκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Ο παλαίμαχος επιθετικός δεν περιορίστηκε στην κριτική για τα επεισόδια, αλλά έπλεξε το εγκώμιο της Ισπανίας, τονίζοντας πως η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε άξιζε απόλυτα την κατάκτηση του τροπαίου.

Όσα δήλωσε ο Ιμπραΐμοβιτς:

«Ο Παρέδες μπορεί να χαίρεται που δεν υπάρχει παίκτης σαν εμένα στο γήπεδο. Αν ήμουν εκεί, θα τον είχα χτυπήσει με το κεφάλι και θα είχα αποβληθεί. Είναι έλλειψη επαγγελματισμού εκ μέρους του. Δεν ξέρω τι έκαναν οι Ισπανοί παίκτες. Απλώς παρακολουθούσαν ενώ ένας άλλος παίκτης χτυπάει έναν συμπαίκτη του.

Το ποδόσφαιρο κέρδισε. Ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η Ισπανία, ο τρόπος που έπαιξε σε αυτό το τουρνουά. Όταν παρακολουθείς ποδόσφαιρο, αυτό θέλεις να δεις. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε ένα σουτ προς την εστία. Η καλύτερη άμυνα του τουρνουά ήταν η Ισπανία, και η ομάδα που έπρεπε να είχε κερδίσει κέρδισε. Με ρώτησαν πριν από το τουρνουά, και είπα ότι η Ισπανία θα κέρδιζε. Όταν λέω πράγματα, συμβαίνουν».

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