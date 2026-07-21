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Παραμένει στην pole position για Καρέτσα η Ντόρτμουντ - Ξεκάθαρη η επιθυμία του Έλληνα διεθνή

Η γερμανική ομάδα επιθυμεί «διακαώς» την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Παραμένει στην pole position για Καρέτσα η Ντόρτμουντ - Ξεκάθαρη η επιθυμία του Έλληνα διεθνή
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Στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος εξακολουθεί να βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με την Κλαμπ Μπριζ να έχει ξεκαθαρίσει τις οικονομικές της απαιτήσεις για την παραχώρηση του νεαρού Έλληνα άσου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η βελγική ομάδα ζητά ένα ποσό της τάξης των 35 εκατομμυρίων ευρώ ως σταθερό αντίτιμο, ενώ μαζί με τα προβλεπόμενα μπόνους η συνολική αξία της συμφωνίας θα μπορούσε να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η Ντόρτμουντ εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο στην κούρσα για την απόκτηση του Καρέτσα, παρά το ενδιαφέρον που έχει εκδηλώσει και η Μίλαν. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να βλέπει θετικά την προοπτική μετακόμισης στη Γερμανία, επιλογή που φέρεται να προτιμά και η οικογένειά του.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει ήδη υπάρξει καταρχήν συμφωνία μεταξύ του Καρέτσα και της Ντόρτμουντ για τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας τους.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις διαπραγματεύσεις με την Κλαμπ Μπριζ, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή στο οικονομικό σκέλος και να ανοίξει ο δρόμος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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