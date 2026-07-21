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Σε τουρνουά στη Ρόδο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ θα βρεθούν στη Ρόδο για τουρνουά.

Σε τουρνουά στη Ρόδο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ
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Ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τουρνουά προετοιμασίας αναμένεται να φιλοξενηθεί στη Ρόδο στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.

Το «τριφύλλι» θα δώσει το «παρών» σε ένα event με έντονο άρωμα EuroLeague, καθώς μαζί του αναμένεται να αγωνιστεί η Αναντολού Εφές, ενώ η Παρτίζαν φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να συμπληρώσει το παζλ των ομάδων. Την τετράδα θα συμπληρώσει η ΑΕΚ.

Οι αναμετρήσεις θα αποτελέσουν μέρος της προετοιμασίας των ομάδων ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ενώ παράλληλα θα λειτουργήσουν ως σημαντικό τεστ ενόψει του Super Cup.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο γήπεδο της Ρόδου, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στις ομάδες μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους.

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Σε τουρνουά στη Ρόδο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ

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