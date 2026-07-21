Super League: Την Τετάρτη 29/07 η απόφαση της ΕΠΟ για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι

Την Τετάρτη (29/07) αναμένεται να ληφθεί η οριστική απόφαση της ΕΠΟ σχετικά με την επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι της Stoiximan Super League, με την παρουσία ξένων VAR και AVAR.

Οι εκπρόσωποι των τεσσάρων «μεγάλων» ομάδων, που συμμετέχουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, θα κληθούν να τοποθετηθούν επί της σχετικής πρότασης της ΚΕΔ, η οποία προβλέπει τη χρήση Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Υπέρ της συγκεκριμένης εισήγησης έχει ταχθεί και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, με την τελική απόφαση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.