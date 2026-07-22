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Λάρκιν για Παναθηναϊκό: «Ξέρεις, αν ήταν ακόμα εκεί ο Εργκίν Αταμάν…»

Ο Σέιν Λάρκιν μίλησε για τη νέα σελίδα της καριέρας του στη Φενέρμπαχτσε, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον τον Παναθηναϊκό.

Λάρκιν για Παναθηναϊκό: «Ξέρεις, αν ήταν ακόμα εκεί ο Εργκίν Αταμάν…»
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Ο Σέιν Λάρκιν εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε, τονίζοντας πως η τουρκική ομάδα αποτέλεσε την επιλογή που ταίριαζε περισσότερο στους στόχους και τις φιλοδοξίες του.

Παράλληλα, ο Αμερικανός γκαρντ στάθηκε στον Ολυμπιακό, χαρακτηρίζοντάς τον μία από τις πιο σταθερές ομάδες της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης τα τελευταία χρόνια.

Αναφορά έκανε και στον Παναθηναϊκό, μιλώντας για το ενδεχόμενο να έπαιζε στους «πράσινους».

Οι δηλώσεις του Λάρκιν:

«Η Φενέρμπαχτσε είναι ένας από τους πιο σταθερούς συλλόγους που μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή. Αυτός ήταν ο σημαντικότερος λόγος που αποφάσισα να έρθω στη Φενέρ.

Πέρα από αυτό, ο σύλλογος διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις φιλάθλων στον κόσμο. Είμαι χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος αυτής της ομάδας και που θα έχω μια τέτοια υποστήριξη πίσω μου. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο στην Ευρώπη. Φυσικά, αγωνίστηκα στην Μπασκόνια και την Αναντολού Εφές, δύο ομάδες με εξαιρετικό κόσμο. Τους αγαπώ και είμαι ευγνώμων για τη στήριξη που μου έδωσαν. Όμως το να βρίσκεσαι σε έναν σύλλογο του μεγέθους της Φενέρμπαχτσε είναι κάτι διαφορετικό.

Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική μου απόφαση, αλλά πάνω απ’ όλα μέτρησε η σταθερότητα του συλλόγου. Ποιος είναι πιο σταθερός από τη Φενέρ; Ίσως μόνο ο Ολυμπιακός. Για μένα, αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα χρημάτων. Έχω κερδίσει καλά χρήματα μέχρι τώρα. Αυτό που έχει σημασία είναι να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου θα έχω τον σωστό ρόλο και τις κατάλληλες ευθύνες».

Για το αν ήταν πιθανό να πάει στον Παναθηναϊκό:

«Ξέρεις, αν ήταν ακόμα εκεί ο Εργκίν Αταμάν… Είναι διαφορετική η δομή. Γνωρίζω τον Εργκίν Αταμάν, οπότε θα ένιωθα πιο άνετα. Βγάζεις τον Αταμάν από την εξίσωση, φέρνεις τον Ομπράντοβιτς, δεν ξέρω… δεν ξέρω πώς θα ήταν η σχέση μου με τον Ομπράντοβιτς».

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