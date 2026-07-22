· Αστέρας Τρίπολης

Ο Αστέρας AKTOR παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν 2026/27

Ο Αστέρας AKTOR αποκάλυψε τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν που έρχεται.

Ο Αστέρας AKTOR παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν 2026/27
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Ο Αστέρας AKTOR παρουσίασε επίσημα τις νέες εμφανίσεις που θα φορέσει η ομάδα τη σεζόν 2026/27, αποκαλύπτοντας τις εντός και εκτός έδρας φανέλες.

Την παρουσίαση ανέλαβαν οι ποδοσφαιριστές Χουλιάν Μπαρτόλο, Γιάννης Κώτσιρας και Νίκος Παπαδόπουλος, οι οποίοι φόρεσαν τις νέες εμφανίσεις σε φωτογράφιση που δημοσίευσε ο σύλλογος μέσω των επίσημων λογαριασμών του.

Παράλληλα, οι Αρκάδες ενημέρωσαν πως το επόμενο διάστημα θα αποκαλυφθεί και η τρίτη εμφάνιση της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ολοκληρώνοντας έτσι το σετ εμφανίσεων για τη σεζόν 2026/27.

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