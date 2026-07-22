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Ο ΟΦΗ κινείται για την επιστροφή του Αϊτόρ στην Ελλάδα

Ο ΟΦΗ έχει ψηλά στη μεταγραφική του λίστα τον Αϊτόρ.

Ο ΟΦΗ κινείται για την επιστροφή του Αϊτόρ στην Ελλάδα
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Ο ΟΦΗ έχει θέσει ως βασικό μεταγραφικό στόχο τον Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, με τους Κρητικούς να επιδιώκουν την επιστροφή του Ισπανού εξτρέμ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Ηρακλείου έχει ήδη ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του 30χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στη Βραζιλία με τη φανέλα της Βιτόρια. Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ΟΦΗ επιδιώκει να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, στην οποία θα συμμετάσχει στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον Αϊτόρ να αποτελεί μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που γνωρίζει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει αποδείξει την αξία του.

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση ενδέχεται να παίξει και η παρουσία του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του ΟΦΗ. Ο Έλληνας τεχνικός συνεργάστηκε με τον Ισπανό στον Παναθηναϊκό, αρχικά ως βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στη συνέχεια ως υπηρεσιακός προπονητής, κατακτώντας μαζί το Κύπελλο Ελλάδας το 2022 και το 2024.

Κατά τη θητεία του στους «πράσινους», ο Αϊτόρ πραγματοποίησε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 24 γκολ και μοιράζοντας 15 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας, όπου κατέγραψε 36 συμμετοχές με απολογισμό 14 γκολ και επτά ασίστ, πριν μετακομίσει στη Βραζιλία για λογαριασμό της Βιτόρια.

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Ο ΟΦΗ κινείται για την επιστροφή του Αϊτόρ στην Ελλάδα

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