Τρέξιμο σε υψηλές θερμοκρασίες:  Ναι, μεν αλλά…

Το καλοκαίρι έχει μια περίεργη δύναμη για όσους δεν αντέχουν τον καναπέ και την ξάπλα. Σε κάνει να πιστεύεις ότι αφού ιδρώνεις έτσι κι αλλιώς, είναι η ιδανική εποχή για να κάψεις ακόμα περισσότερες θερμίδες. Και κάπου εκεί εμφανίζεται ο τύπος που τρέχει στις 2 το μεσημέρι με 37 βαθμούς, ανεβάζει το σχετικό story στο Instagram και γράφει από πάνω: "No excuses."

Η αλήθεια είναι πως, σε αυτή την περίπτωση, η δικαιολογία δεν είναι αδυναμία, αλλά κοινή λογική.

Γιατί το τρέξιμο σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να είναι ασφαλές, αλλά μόνο όταν ξέρεις τι κάνεις. Διαφορετικά, το σώμα σου μπορεί να περάσει από το «καίω λίπος» στο «χρειάζομαι επειγόντως σκιά και νερό» πολύ πιο γρήγορα απ' όσο φαντάζεσαι.

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Τι συμβαίνει στο σώμα όταν τρέχεις με ζέστη;

Ας το δούμε από…μέσα το ζήτημα. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο οργανισμός αποκτά μια δεύτερη αποστολή καθώς δεν αρκεί πλέον να τροφοδοτεί τους μυς με οξυγόνο, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλεται να διατηρήσει και τη θερμοκρασία του σώματος σε φυσιολογικά επίπεδα.

Αυτό σημαίνει περισσότερη εφίδρωση, αυξημένη κυκλοφορία του αίματος προς το δέρμα και υψηλότερους καρδιακούς παλμούς, ακόμη κι αν τρέχεις στον ίδιο ρυθμό που συνήθιζες τον χειμώνα.

Εν ολίγοις, εκείνο το 5άρι που συνήθιζες να τρέχεις χαλαρά, μπορεί να μοιάζει ξαφνικά σαν... ημιμαραθώνιος.

Η ζέστη δεν σε κάνει πιο αδύναμο

Πολλοί απογοητεύονται όταν βλέπουν ότι οι χρόνοι τους πέφτουν, δεν φταις όμως εσύ. Η ζέστη αυξάνει σημαντικά την επιβάρυνση του οργανισμού και είναι απολύτως φυσιολογικό να χρειαστεί να κόψεις ρυθμό. Οι καλύτεροι δρομείς στον κόσμο το κάνουν και πραγματικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθείς να κυνηγήσεις προσωπικό ρεκόρ όταν το θερμόμετρο γράφει 35 βαθμούς.

Το μόνο ρεκόρ που αξίζει εκείνη τη στιγμή είναι να επιστρέψεις σπίτι χωρίς συμπτώματα θερμικής εξάντλησης. Να σου θυμίσουμε κάπου εδώ, τι συνέβη στους κορυφαίους τενίστες του κόσμου στο πρόσφατο Ρολάν Γκαρός, όπου ο ένας μετά τον άλλον, αποκλείονταν από τους χαμηλότερους στην κατάταξη αντιπάλους τους, επειδή δεν άντεχαν τις υψηλές θερμοκρασίες.

Ο φετινός νικητής του Wimbledon, Jannik Sinner, λίγο έλειψε να λιποθυμήσει στην ήττα-αποκλεισμό του στο Γαλλικό Όπεν.

Πότε γίνεται πραγματικά επικίνδυνο;

Η αφυδάτωση είναι μόνο η αρχή. Όταν το σώμα αδυνατεί πλέον να αποβάλει τη θερμότητα, μπορεί να εμφανιστούν ζάλη, πονοκέφαλος, ναυτία, έντονες κράμπες, σύγχυση και, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, θερμοπληξία.

Κι εδώ είναι που κρύβεται μια μεγάλη παγίδα, καθώς πολλοί θεωρούν ότι θα καταλάβουν εγκαίρως πως κάτι δεν πάει καλά. Δεν συμβαίνει πάντα έτσι και αυτός είναι ο λόγος που οι ειδικοί επιμένουν ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντικότερη από την αντιμετώπιση.

Πώς να συνεχίσεις να τρέχεις με ασφάλεια

Η πιο εύκολη λύση είναι και η καλύτερη, βγες όσο τον δυνατόν πιο νωρίς το πρωί ή αλλιώς, μετά τη δύση του ήλιου.

Η διαφορά των λίγων βαθμών μπορεί να αλλάξει εντελώς την εμπειρία. Φόρεσε ανοιχτόχρωμα, τεχνικά ρούχα που επιτρέπουν στο σώμα να αποβάλλει τη θερμότητα και μην υποτιμάς ποτέ την αξία ενός καπέλου και των γυαλιών ηλίου.

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Η ενυδάτωση ξεκινά πριν βγεις από το σπίτι και όχι όταν διψάσεις στα μισά της διαδρομής. Αν μάλιστα η προπόνηση ξεπερνά τη μία ώρα, οι ηλεκτρολύτες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το νερό.

Μπορεί η ζέστη να σε κάνει καλύτερο δρομέα;

Παραδόξως, ναι, καθώς η προπόνηση σε υψηλές θερμοκρασίες, όταν γίνεται σταδιακά και με σωστή καθοδήγηση, βοηθά τον οργανισμό να προσαρμοστεί. Το σώμα ιδρώνει πιο αποτελεσματικά, διαχειρίζεται καλύτερα τη θερμότητα και γίνεται πιο αποδοτικό, γι' αυτό και αποτελεί έναν από τους λόγους που αρκετοί επαγγελματίες αθλητές ενσωματώνουν heat training στο πρόγραμμα προετοιμασίας τους.

Η διαφορά είναι ότι εκείνοι δεν το κάνουν επειδή... «τους έψησε η ιδέα», αλλά το διαμορφώνουν με συγκεκριμένο πλάνο, παρακολούθηση και ημέρες αποκατάστασης.

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Το μεγαλύτερο λάθος του Instagram

Τα social media λατρεύουν τις ακραίες εικόνες, από τον τύπο που τρέχει καταμεσήμερο ή εκείνον που κάνει μαραθώνιο μέσα στον καύσωνα, για να φτάσει στο τέλος να ανεβάσει φωτογραφία με το μπλουζάκι μούσκεμα και τη λεζάντα «Discipline beats comfort».

Αυτό που δεν βλέπεις είναι πόσες φορές η προπόνηση προσαρμόστηκε, πόσες διακόπηκε ή πόσοι κορυφαίοι αθλητές μεταφέρουν το πρόγραμμά τους στις έξι το πρωί όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα.

Η πειθαρχία δεν σημαίνει να αγνοείς το σώμα σου, αλλά πάνω από όλα να το ακούς.

Είναι ασφαλές να τρέχεις το καλοκαίρι;

Η απάντηση είναι πάντα «εξαρτάται». Η καλύτερη καλοκαιρινή προπόνηση δεν είναι εκείνη που θα σε κάνει να ανεβάσεις το πιο εντυπωσιακό story, αλλά αυτή που θα σου επιτρέψει να ξανατρέξεις και αύριο.

Γιατί στο τρέξιμο, όπως και στη ζωή, συνέπεια νικάει πάντα την υπερβολή.