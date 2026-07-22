Ο Matt Damon προπονήθηκε σαν πραγματικός πολεμιστής για να ενσαρκώσει τον Οδυσσέα

Στα 54 του χρόνια, ο Matt Damon αποδεικνύει πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν ένας ρόλος απαιτεί απόλυτη σωματική αφοσίωση. Για τις ανάγκες της ταινίας των ημερών, The Odyssey του Christopher Nolan, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2026, ο βραβευμένος ηθοποιός μεταμορφώθηκε πλήρως, υιοθετώντας τη σκληροτράχηλη εικόνα του βασιλιά της Ιθάκης.

Οι πρόσφατες φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Ιταλία μιλούν από μόνες τους. Με μακριά γκρίζα γενειάδα, ντυμένος μόνο με ένα φθαρμένο ύφασμα γύρω από τη μέση και γεμάτος χώμα από τη σκηνή, ο Damon εμφανίζεται με έντονα γυμνασμένους ώμους, σμιλεμένους κοιλιακούς και ένα σώμα που θυμίζει περισσότερο έμπειρο πολεμιστή παρά σταρ του Χόλιγουντ.

Ο επί χρόνια φίλος του, Ben Affleck, δεν έχασε την ευκαιρία να τον πειράξει σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight, σχολιάζοντας με χιούμορ πως ο Damon μάλλον γνώριζε ότι οι παπαράτσι βρίσκονταν εκεί. Ωστόσο, έσπευσε να αναγνωρίσει την τεράστια προσπάθεια πίσω από τη μεταμόρφωση.

«Πρέπει να του το αναγνωρίσω. Χρειάζεται πολλή δουλειά και όσο μεγαλώνεις δεν γίνεται πιο εύκολο. Αυτό που πάντα θαυμάζω στον Matt είναι ότι δουλεύει απίστευτα σκληρά. Αν ένας ρόλος απαιτεί να μοιάζει με πολεμιστή, θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να το πετύχει.»

Η φιλοσοφία προπόνησης του Matt Damon

Παρότι δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες για το πρόγραμμα που ακολούθησε ειδικά για τον Οδυσσέα, ο Damon έχει αποδείξει εδώ και χρόνια ότι προτιμά τη λειτουργική προπόνηση από τα εντυπωσιακά κιλά στη μπάρα.

Κατά την προετοιμασία του για τις ταινίες Jason Bourne, συνεργάστηκε στενά με τον διάσημο strength coach Jason Walsh, επιλέγοντας ένα πρόγραμμα που βασιζόταν κυρίως στο βάρος του σώματος. Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Ένας χρόνιος τραυματισμός στον ώμο και προβλήματα στη μέση ανάγκασαν τον Walsh να χτίσει δύναμη, αντοχή και κινητικότητα, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο νέων τραυματισμών.

«Όλοι πιστεύουν ότι η λύση είναι περισσότερα κιλά», είχε δηλώσει ο Walsh. «Στην πραγματικότητα, ξεκινάμε από τα βασικά. Πρώτα μαθαίνεις να ελέγχεις το σώμα σου και μετά προσθέτεις επιβάρυνση.»

Το πρόγραμμα που τον έκανε gladiator

Η προπόνηση του Damon περιλάμβανε κυρίως ασκήσεις υψηλής λειτουργικότητας, όπως:

Έλξεις (pull-ups), ακόμα και με επιπλέον βάρος

Push-ups σε διάφορες παραλλαγές

Kαθίσματα με ένα πόδι (single-leg squats)

Bear crawls

Planks μεγάλης διάρκειας

Τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων

Sprint στο VersaClimber για βελτίωση της αντοχής

Ο Walsh έχει αποκαλύψει ότι σε ορισμένες περιόδους ο Damon εκτελούσε έως και 100 έλξεις ανά προπόνηση, δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, φτάνοντας να πραγματοποιεί περισσότερες από 30 συνεχόμενες επαναλήψεις ανά σετ.

Δεν αρκεί μόνο το γυμναστήριο

Η φυσική κατάσταση ήταν μόνο η μία πλευρά της προετοιμασίας. Για να αποδώσει πειστικά τον Οδυσσέα, ο Damon αφιέρωσε πολλές ώρες και στην εκπαίδευση των σκηνών δράσης, υπό την καθοδήγηση του stunt performer James Newman.

Σύμφωνα με τον Newman, ο ηθοποιός δεν ενδιαφερόταν για εντυπωσιακές ή υπερβολικές κινήσεις, αλλά για μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα ταίριαζε στον χαρακτήρα.

«Ο Οδυσσέας είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει ολόκληρη τη ζωή του στη μάχη. Δεν χρειάζεται να κάνει θεαματικές κινήσεις για να αποδείξει πόσο ικανός είναι. Είναι αποτελεσματικός, ψύχραιμος και κινείται με οικονομία, γιατί η εμπειρία του τον κάνει πιο έξυπνο από τους αντιπάλους του. Ο Matt το κατάλαβε απόλυτα και δούλεψε πολύ πάνω σε αυτό.».

Η νέα μεταμόρφωση του Matt Damon επιβεβαιώνει ότι εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους ηθοποιούς που αντιμετωπίζουν κάθε ρόλο με απόλυτο επαγγελματισμό. Αντί να κυνηγήσει απλώς έναν εντυπωσιακό μυϊκό όγκο, επέλεξε να χτίσει ένα σώμα που αποπνέει δύναμη, αντοχή και λειτουργικότητα - ακριβώς όπως θα περίμενε κανείς από έναν βετεράνο πολεμιστή όπως ο Οδυσσέας.

Και αν κρίνουμε από τις πρώτες εικόνες των γυρισμάτων, η προσπάθεια απέδωσε στο έπακρο.