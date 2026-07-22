NBA: «Έντονο ενδιαφέρον για Χεζόνια»

Ο Μάριο Χεζόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της μεταγραφικής επικαιρότητας, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, προκειμένου να επιστρέψει στο ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, αρκετές ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Ο διεθνής Κροάτης φόργουορντ, ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της αγοράς, επέλεξε να καλύψει ο ίδιος τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 850.000 δολαρίων, σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπό του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς. Παράλληλα, ενημέρωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης ότι επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει και ο έγκριτος δημοσιογράφος Μαρκ Στέιν, ο οποίος αναφέρει ότι ο Χεζόνια αναμένεται να επιστρέψει στο ΝΒΑ έπειτα από επτά χρόνια απουσίας.

Μάλιστα, ο Στέιν σημειώνει πως αρκετές ομάδες έχουν ήδη δείξει ενδιαφέρον για τον Κροάτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η λίστα φέρεται να περιλαμβάνει ομάδες που διεκδικούν και τον ΛεΜπρον Τζέιμς».

Την ίδια στιγμή, τις προηγούμενες ημέρες είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο Χεζόνια ενδέχεται να αναζητήσει ένα συμβόλαιο τύπου «Exhibit 10», δηλαδή μονοετές συμβόλαιο στο ΝΒΑ με μίνιμουμ απολαβές.

Μια τέτοια συμφωνία θα του έδινε τη δυνατότητα να διεκδικήσει μια κανονική πρόταση ή ένα διπλό συμβόλαιο, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να μείνει ελεύθερος στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρίου, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή επιστροφή στην Euroleague με ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο.