ΠΑΟΚ: Τα διλήμματα Λίσι για την ενδεκάδα απέναντι στη Ντινάμο Κιέβου

Ο ΠΑΟΚ μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Αλέσιο Λίσι να καταστρώνει τα τελευταία του πλάνα ενόψει της αναμέτρησης με τη Ντινάμο Κιέβου στην Τούμπα, για το πρώτο ματς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League.

Ο Ιταλός προπονητής φαίνεται να έχει καταλήξει στον βασικό κορμό της ομάδας, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν τρία ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά την αρχική ενδεκάδα.

Το πρώτο αφορά το κέντρο της άμυνας. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θεωρείται δεδομένο ότι θα ξεκινήσει, ενώ η δεύτερη θέση διεκδικείται από τον Αρίτζ Ελουστόντο και τον Παντελή Χατζηδιάκο.

Ο Χατζηδιάκος διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από αγώνες υψηλού επιπέδου, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο σε μία απαιτητική ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Από την άλλη, ο Ελουστόντο είχε εξαρχής προβάδισμα για τη θέση, βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό και δείχνει έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα.

Το δεύτερο δίλημμα εντοπίζεται στη μεσαία γραμμή. Ο Χρήστος Ζαφείρης αναμένεται να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα, με το ερώτημα να αφορά τον παίκτη που θα τον πλαισιώσει.

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία προσφέρει ισορροπία, σωστές τοποθετήσεις και μεγαλύτερη ασφάλεια στο ανασταλτικό κομμάτι, ενώ ο Μαντί Καμαρά δίνει περισσότερη ένταση, τρεξίματα προς την αντίπαλη περιοχή και μεγαλύτερη συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι.

Το τρίτο και τελευταίο δίλημμα αφορά την αριστερή πλευρά της επίθεσης. Ο Λίσι καλείται να επιλέξει ανάμεσα στην εμπειρία του Τάισον και τη φρεσκάδα του Τάχα Άλι.

Ο Βραζιλιάνος γνωρίζει καλά τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, ενώ ο Άλι μπορεί να προσφέρει ταχύτητα και δυναμική στο παιχνίδι ένας εναντίον ενός. Όποια κι αν είναι η τελική επιλογή, θα βρει απέναντί της τον Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος μέχρι πριν από λίγους μήνες αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ και πλέον αποτελεί τον δεξιό μπακ της Ντινάμο Κιέβου.