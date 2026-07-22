Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/07) - «Όλα ανοικτά» στην ΑΕΚ

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (22/07).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/07) - «Όλα ανοικτά» στην ΑΕΚ
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Το «παρών» στην αναμέτρηση της Μπερ Σεβά με την Βίκινγκουρ έδωσε ο Κινγκς Κάνγκουα, με αποτέλεσμα να φτάνει η υπόθεσή του σε… αδιέξοδο για την ΑΕΚ, ωστόσο, μένουν «Όλα ανοικτά».

Από εκεί και πέρα, μέχρι τις 31 Ιουλίου αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για «Παλάτι 2075», ενώ παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν το… μπαμ «Με Φαμπιάνο».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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