Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (22/07) - «Όλα ανοικτά» στην ΑΕΚ
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (22/07).
Το «παρών» στην αναμέτρηση της Μπερ Σεβά με την Βίκινγκουρ έδωσε ο Κινγκς Κάνγκουα, με αποτέλεσμα να φτάνει η υπόθεσή του σε… αδιέξοδο για την ΑΕΚ, ωστόσο, μένουν «Όλα ανοικτά».
Από εκεί και πέρα, μέχρι τις 31 Ιουλίου αναμένεται να ψηφιστεί η ρύθμιση για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για «Παλάτι 2075», ενώ παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν το… μπαμ «Με Φαμπιάνο».