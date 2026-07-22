ΟΦΗ: Υπαρκτό ενδιαφέρον από ομάδα του MLS για Κωστούλα

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τον ΟΦΗ, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός αμυντικός όπως είναι λογικό έχει τραβήξει τα... βλέμματα αρκετών ομάδων με την απόδοσή του την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σκίρα ομάδα από το MLS και Σπάρτα Ρότερνταμ φέρονται να τον έχουν στο... μπλοκάκι τους, ωστόσο αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ του onsports.gr είναι ότι μόνο η Κολόμπους Κρου φαίνεται... ζεστή για την απόκτηση του Έλληνα στόπερ.

Μένει αν φανεί πλέον αν θα υπάρξει επίσημη πρόταση από τον αμερικανικό σύλλογο προς τους Κρητικούς για τον νεαρό αμυντικό, ο οποίος υπό τον Χρήστο Κόντη αποτέλεσε έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές των Ομιλητών προς την κατάκτηση του Κυπέλλου.