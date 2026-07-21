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Champions League: Επεισόδια πριν από το Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ στην Κωνσταντινούπολη

Σοβαρά επεισόδια πριν από τη σέντρα του αγώνα Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ Ζάμπρζε, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, με οπαδούς της πολωνικής ομάδας να συγκρούονται με την τουρκική αστυνομία.

Champions League: Επεισόδια πριν από το Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ στην Κωνσταντινούπολη
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Ένταση υπήρξε στην Κωνσταντινούπολη πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στη Φενέρμπαχτσε και τη Γκόρνικ Ζάμπρζε.

Περίπου 2.000 φίλοι της πολωνικής ομάδας ταξίδεψαν στην Τουρκία για να στηρίξουν την ομάδα τους, ωστόσο λίγο πριν από τη σέντρα τα αίματα άναψαν στις κερκίδες του «Σουκρού Σαράτσογλου», με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις με δυνάμεις της τουρκικής αστυνομίας.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στα επεισόδια δεν έχουν γίνει γνωστές, ενώ η κατάσταση αποκλιμακώθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η Φενέρμπαχτσε πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα προηγούμενη με 1-0, χάρη σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ταλίσκα.

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