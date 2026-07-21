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Το «αντίο» του Χατζηδιάκου στην Κοπεγχάγη: «Η επιτυχία είναι προσωρινή, η αφοσίωση είναι για πάντα»

Ο Παντελής Χατζηδιάκος είπε το δικό του «αντίο» στην Κοπεγχάγη μέσω μιας ανάρτησης στα social media.

Το «αντίο» του Χατζηδιάκου στην Κοπεγχάγη: «Η επιτυχία είναι προσωρινή, η αφοσίωση είναι για πάντα»
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Ο Παντελής Χατζηδιάκος αποχαιρέτησε την Κοπεγχάγη μέσα από ένα μήνυμα στα social media, λίγο μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός ευχαρίστησε την πρώην ομάδα του για την εμπειρία και τη συνεργασία, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο στην καριέρα του και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο με τη φανέλα του Δικεφάλου.

Όσα ανέφερε ο Χατζηδιάκος:

«Θέλω να στείλω ένα ζεστό και εγκάρδιο ευχαριστώ σε όλους στην και γύρω από την F.C. København – στους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και τους φιλάθλους, που πάντα δημιουργούσαν μια απίστευτη ατμόσφαιρα για εμάς. Θα θυμάμαι για πάντα την περίοδο που πέρασα στην Κοπεγχάγη.

Ο γιος μου γεννήθηκε στην Κοπεγχάγη και η οικογένειά μου κι εγώ απολαύσαμε κάθε στιγμή στη Δανία. Είμαι περήφανος για όσα πέτυχα με τον σύλλογο – ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και τη συμμετοχή στο Champions League. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου και επιστρέφω στην πατρίδα μου για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια.

Εύχομαι λοιπόν σε όλους στην F.C. København ό,τι καλύτερο!

Η επιτυχία είναι προσωρινή, η πίστη και η αφοσίωση είναι για πάντα».

https://www.instagram.com/p/DbD-RHLjV__/
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