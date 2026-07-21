Champions League: «Διπλά» που… χάλασαν την ΑΕΚ από Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας

Η ΑΕΚ θέλει έναν αποκλεισμό ομάδας που βρίσκεται στο γκρουπ των ισχυρών στο «μονοπάτι» των πρωταθλητών, αλλά δύο από τις τέσσερις που την ενδιαφέρουν, δεν της έκαναν το χατίρι.

Ο λόγος για τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και την Λεχ Πόζναν, οι οποίες έκαναν αμφότερες καθοριστικό βήμα πρόκρισης. Η ομάδα της Σλοβακίας νίκησε 2-0 την Ιμπέρια στην Τιφλίδα, με τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού, Αντράζ Σπόραρ να ανοίγει το σκορ στο 25’. Το δεύτερο τέρμα πέτυχε ο Γιρατζάνγκ έξι λεπτά αργότερα.

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Όσον αφορά στην πολωνική ομάδα, έκανε επιβλητικό πέρασμα από τη Δανία, επικρατώντας 4-1 της Άαρχους, η οποία έπαιζε από το 37’ με παίκτη λιγότερο. Τα γκολ των φιλοξενούμενων πέτυχαν οι Ίσακ (29’), Βάλεμαρκ (42’, 65’) και Γιεγκμπέ (61’), ενώ οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει προσωρινά με τον Άρνσταντ.

Σε άλλα ματς που δεν ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, η Μιάλμπι επιβλήθηκε 3-0 της Λίνκολν κι «αγκάλιασε» το εισιτήριο για την επόμενη φάση, ενώ προβάδισμα πήρε η Σαμπάχ, η οποία νίκησε 1-0 την Κουόπιο. Τέλος, η Αραράτ επικράτησε 2-0 της Σάμροκ Ρόβερς.