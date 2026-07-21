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ΠΑΟΚ: «Μέσα» οι μεταγραφές κι ο Μπάμπα με Ντιναμό Κιέβου – Η αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά»

Ο Αλέσιο Λίσι θα έχει όλες τις καλοκαιρινές μεταγραφές, όπως και τον Ράχμαν Μπάμπα στη διάθεσή του, ενόψει του πρώτου αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό Κιέβου για το Europa League. 

ΠΑΟΚ: «Μέσα» οι μεταγραφές κι ο Μπάμπα με Ντιναμό Κιέβου – Η αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά»
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Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους χωρίς προβλήματα κι είναι έτοιμος να αναχωρήσει για την Πολωνία, όπου θα αντιμετωπίσει την ουκρανική ομάδα, στην πρώτη αναμέτρηση του δεύτερου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται την Πέμπτη (23/7, 20:00) με την Ντιναμό Κιέβου στο Λιούμπλιν, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα στην Τούμπα, με φόντο την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Μετά την προπόνηση πριν από την αναχώρηση για την Πολωνία, ο Αλέσιο Λίσι γνωστοποίησε την αποστολή για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν, χωρίς να υπάρχουν εκπλήξεις στις επιλογές του.

Στη διάθεσή του βρίσκονται όλα τα φετινά μεταγραφικά αποκτήματα του ΠΑΟΚ, καθώς οι Ελουστόντο, Σανταμαρία, Τάχα Άλι και Παντελής Χατζηδιάκος συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή. «Παρών» είναι κι ο Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος επέστρεψε στις υποχρεώσεις της ομάδας μετά την ειδική άδεια που είχε λάβει λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τέθηκε ξανά στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σορετίρε, Τσοπούρογλου, Μπάλντε, Λύρατζης, Μοναστηρλής και Μπέρδος.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα , Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Κένι, Χατζηδιάκος, Αρίτζ, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγιεφ.

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