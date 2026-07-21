ΑΕΚ: Ο Κάνγκουα παίζει με την Μπερ Σεβά, αλλάζει οριστικά στόχο για τα χαφ η «Ένωση»

Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα οδηγείται, τουλάχιστον για την παρούσα φάση, σε αδιέξοδο για την ΑΕΚ, καθώς η Χάποελ Μπερ Σεβά δεν άλλαξε στάση και συμπεριέλαβε τον 27χρονο μέσο στη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League.

Με τη συμμετοχή του Ζαμπιανού χαφ στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση, η ΑΕΚ δεν θα μπορεί να τον δηλώσει στα playoffs του Champions League, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει άμεσα σε πρώτο πλάνο τις εναλλακτικές λύσεις που έχει επεξεργαστεί ο Χαβιέρ Ριμπάλτα για τη μεσαία γραμμή. Στόχος της Ένωσης είναι να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατό την απόκτηση ενός χαφ, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος για τα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν.

Η ανάγκη για άμεση ενίσχυση αποτελεί και επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει πως θα ήθελε να έχει στη διάθεσή του έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά που αναζητά από την έναρξη του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ώστε να δουλέψει μαζί του ενόψει των αγώνων που θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ είχε καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Χάποελ Μπερ Σεβά, προσφέροντας σχεδόν 4 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Κάνγκουα. Η ισραηλινή ομάδα, όμως, είχε εξαρχής θέσει ως βασική προϋπόθεση να χρησιμοποιήσει τον ποδοσφαιριστή στις δύο αναμετρήσεις με τη Βίκινγκουρ, προτού εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησής του.

Η συγκεκριμένη απαίτηση δεν έγινε αποδεκτή από την πλευρά της ΑΕΚ, η οποία, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή, προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να μεταπείσει τη διοίκηση της Χάποελ Μπερ Σεβά, ώστε να μην τον χρησιμοποιήσει και να ολοκληρωθεί άμεσα η μεταγραφή.

Από τη στιγμή που αυτό δεν συνέβη κι η ισραηλινή ομάδα παρέμεινε αμετακίνητη στη θέση της, η «Ένωση» στρέφει πλέον την προσοχή της σε άλλη περίπτωση για την ενίσχυση του άξονα, επιδιώκοντας να έχει τον νέο της μέσο διαθέσιμο το συντομότερο δυνατό για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν.