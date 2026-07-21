ΑΕΚ: Στρέφεται σε άλλες λύσεις για τα χαφ – Δεν εγκαταλείπει την περίπτωση του Κάνγκουα

Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα παραμένει ανοιχτή για την ΑΕΚ, ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» δεν σκοπεύουν να περιμένουν επ' αόριστον τις εξελίξεις κι έχουν ήδη ενεργοποιήσει τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν στη λίστα τους για τη μεσαία γραμμή.

Η «Ένωση» κατέβαλε σημαντική προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρώσει άμεσα τη συμφωνία με τη Χάποελ, ενώ κι ο ίδιος ο διεθνής μέσος από τη Ζάμπια επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει, καθώς η ισραηλινή ομάδα δεν δείχνει διατεθειμένη να αλλάξει στάση σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ποδοσφαιριστή στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις απέναντι στη Βίκινγκουρ.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΑΕΚ στρέφει την προσοχή της σε άλλες περιπτώσεις χαφ, τις οποίες δεν εξετάζει απλώς, αλλά δουλεύει παράλληλα εδώ και αρκετό διάστημα.

Στόχος των ανθρώπων της ομάδας είναι να προχωρήσουν άμεσα σε μία μεταγραφή, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον έναν νέο μέσο με την έναρξη του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Παράλληλα, αποτελεί βασική προϋπόθεση ο ποδοσφαιριστής να έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs του Champions League.

Ήδη στην ΑΕΚ γίνονται κινήσεις ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό μία διαφορετική περίπτωση για τη μεσαία γραμμή. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως ο Κάνγκουα έχει διαγραφεί από τον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Οι άνθρωποι της «Ένωσης» εξακολουθούν να εκτιμούν ιδιαίτερα τον ποδοσφαιριστή, ενώ δεδομένη θεωρείται η πρόθεση για δύο προσθήκες στη θέση του κεντρικού μέσου μέσα στη θερινή μεταγραφική περίοδο. Σε περίπτωση που οι συνθήκες διαφοροποιηθούν το επόμενο διάστημα, δεν αποκλείεται η ΑΕΚ να επανέλθει για την περίπτωσή του, έχοντας ως σημαντικό σύμμαχο και την επιθυμία του ίδιου του παίκτη.

Προς το παρόν, πάντως, κι εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή στις διαπραγματεύσεις, η προτεραιότητα της ΑΕΚ είναι να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την απόκτηση ενός άλλου μέσου, προκειμένου να καλύψει άμεσα τις ανάγκες της ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.