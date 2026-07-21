· Μαϊάμι Χιτ

Αντετοκούνμπο: Εντυπωσίασε στην προπόνηση των Χιτ με θεαματικό κάρφωμα (vid)

Οι Μαϊάμι Χιτ δημοσίευσαν βίντεο από την προπόνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις εγκαταστάσεις της ομάδας, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό κάρφωμα.

Αντετοκούνμπο: Εντυπωσίασε στην προπόνηση των Χιτ με θεαματικό κάρφωμα (vid)
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Οι Μαϊάμι Χιτ προκάλεσαν αίσθηση στα social media, δημοσιεύοντας βίντεο από την προπόνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις εγκαταστάσεις της ομάδας, με τον Έλληνα σούπερ σταρ να εντυπωσιάζει με ένα θεαματικό κάρφωμα.

Στην ανάρτησή τους, οι Χιτ συνόδευσαν το βίντεο με το μήνυμα: «Χαρούμενη Τρίτη, οικογένεια των Χιτ. Απλώς θα το αφήσουμε αυτό εδώ…». Στο βίντεο, ο Αντετοκούνμπο εμφανίζεται να προπονείται μαζί με το τεχνικό επιτελείο του Μαϊάμι, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή φάση με δυναμικό κάρφωμα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική φυσική του κατάσταση.

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