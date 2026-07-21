ΠΑΟΚ: Στη μεταγραφική λίστα ο Ντέρικ Λουκάσεν – Όσα αναφέρουν στην Γκάνα

Νέο όνομα προστίθεται στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γκάνα, ο Ντέρικ Λουκάσεν βρίσκεται στη λίστα των «ασπρόμαυρων» για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει ήδη προχωρήσει στις προσθήκες των Χατζηδιάκου και Ελουστόντο, ωστόσο εξακολουθεί να αναζητά ακόμα μία λύση για τα μετόπισθεν. Όπως αναφέρουν τα σχετικά δημοσιεύματα, ο δεξιοπόδαρος στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο του ΠΑΟΚ όσο και της Σπαρτάκ Μόσχας.

Ο 30χρονος αμυντικός (γεννημένος στις 3 Ιουλίου 1995), με ύψος 1,88 μ., έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από την Πάφο, με την οποία αγωνίστηκε και στο Champions League.

Μολονότι γεννήθηκε στο Άμστερνταμ και διαθέτει ολλανδική υπηκοότητα, εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο την εθνική ομάδα της Γκάνας. Μάλιστα, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καταγράφοντας δύο συμμετοχές κι ένα γκολ, το οποίο σημείωσε στην αναμέτρηση με την Κροατία.

Την τελευταία διετία με τη φανέλα της Πάφου πραγματοποίησε 93 συμμετοχές, σημειώνοντας εννέα γκολ και μοιράζοντας μία ασίστ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 47 εμφανίσεις και έξι τέρματα.