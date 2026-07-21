Champions League: Η Τουν κάνει την ΑΕΚ να ελπίζει – Σκόραρε ο Κάνγκουα με την Μπερ Σεβά

Η Τουν είναι η μοναδική ομάδα που κάνει την ΑΕΚ να ελπίζει ότι μπορεί να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών στην κλήρωση των playoffs του Champions League, μετά το τέλος των αγώνων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Βαγγέλης Πάτας

Champions League: Η Τουν κάνει την ΑΕΚ να ελπίζει – Σκόραρε ο Κάνγκουα με την Μπερ Σεβά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» κρυφοκοιτάζει τι κάνουν τέσσερις ομάδες στον δεύτερο προκριματικό, θέλοντας τον αποκλεισμό μιας εξ αυτών για να βρεθεί στο γκρουπ των ισχυρών.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, όμως, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς μετά τις Σλόβαν Μπατισλάβας και Λεχ Πόζαν, καθοριστικό βήμα πρόκρισης έκανε κι ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος επιβλήθηκε 4-0 της Λάρνε στη Βόρεια Ιρλανδία.

Επί της ουσίας, η μοναδική ομάδα (από τις τέσσερις που ενδιαφέρουν την «Ένωση»), η οποία κινδυνεύει με αποκλεισμό είναι η Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η οποία γλίτωσε την ήττα (1-1) στο τέλος στην αναμέτρηση με την Τουν, σε ένα άκρως ισορροπημένο ματς. Η πρωταθλήτρια Ελβετίας προηγήθηκε με τον Λαμπό στο 20ο λεπτό, αλλά ο Ζάιτς γλίτωσε τους Κροάτες διαμορφώνοντας το τελικό 1-1 στο 86’. Τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς του Ζάγκρεμπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ – Με οψιόν αγοράς η συμφωνία

Η υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα οδηγήθηκε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, σε αδιέξοδο για την ΑΕΚ, καθώς η Χάποελ Μπερ Σεβά δεν άλλαξε στάση και συμπεριέλαβε τον 27χρονο μέσο στη βασική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ.

Η ομάδα του Ισραήλ δικαιώθηκε, καθώς ο χαφ από τη Ζάμπια βρήκε δίχτυα (έκανε το 1-1 στο 51') και την κράτησε «ζωντανή» στη μάχη της πρόκρισης. Η Μπερ Σεβά ηττήθηκε 2-1 στην Ισλανδία και θα κυνηγήσει την ανατροπή στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στο Ισραήλ.

Από εκεί και πέρα, στα ματς που δεν ενδιαφέρουν την ΑΕΚ, η Στουρμ Γκρατς επικράτησε 4-0 της Χαρτς, με την οποία ξεκίνησε βασικός ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης κι έγινε αλλαγή στο 59’. Προβάδισμα πρόκρισης πήρα η Φενέρμπαχτσε, η οποία λύγισε 1-0 την Γκόρνικ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ταλίσκα, σε ένα ματς που σημαδεύτηκε από σοβαρά επεισόδια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Σε «θέση ισχύος» για τον Ναντίρ η ΑΕΚ: Όσα αναφέρουν στην Αφρική για τον πρώην παίκτη της Μαρσέιγ

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Champions League:

  • Μιάλμπι (Σουηδία) - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) 3-0
  • Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Κουόπιο (Φινλανδία) 1-0
  • Αραράτ (Αρμενία)- Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 2-0
  • Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) - Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία) 0-2
  • Άαρχους (Δανία) - Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-4
  • Τουν (Ελβετία) - Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 1-1
  • Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) - Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) 1-0
  • Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) - Χαρτς (Σκωτία) 4-0
  • Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)- Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 0-0
  • Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-4
  • Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία)- Χάποελ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 2-1
  • Ομόνοια (Κύπρος) - Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 22/7
  • Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) -Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) 22/7
  • Εγκνατία (Αλβανία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 22/7

* Οι ρεβάνς θα γίνουν 28 και 29 Ιουλίου.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
00:55 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Υπαρκτό ενδιαφέρον από ομάδα του MLS για Κωστούλα

23:56 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Τουν κάνει την ΑΕΚ να ελπίζει – Σκόραρε ο Κάνγκουα με την Μπερ Σεβά

23:18 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Επεισόδια πριν από το Φενέρμπαχτσε – Γκόρνικ στην Κωνσταντινούπολη

22:56 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Μέσα» οι μεταγραφές κι ο Μπάμπα με Ντιναμό Κιέβου – Η αποστολή του «Δικεφάλου του Βορρά»

22:49 EUROLEAGUE

Παρελθόν από την Παρτιζάν ο Αλεκσέι Ποκουσέφσκι

22:34 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ ΑΕΚ για SUNEL Arena: «Ο δρόμος είναι διάπλατα ανοικτός για τα σπουδαία, που έρχονται…»

22:20 BET ON

Κλήρωση Τζόκερ (21/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:57 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: «Διπλά» που… χάλασαν την ΑΕΚ από Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας

21:26 SUPER LEAGUE

Το «αντίο» του Χατζηδιάκου στην Κοπεγχάγη: «Η επιτυχία είναι προσωρινή, η αφοσίωση είναι για πάντα»

21:02 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Κάνγκουα παίζει με την Μπερ Σεβά, αλλάζει οριστικά στόχο για τα χαφ η «Ένωση»

20:55 MUNDIAL

Ιμπραΐμοβιτς: «Αν ήμουν εκεί, θα είχα χτυπήσει τον Παρέδες με το κεφάλι»

20:28 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Πέθανε ο Όλαφ Τούφτε: Νεκρός στα 50 του ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας