ΑΕΚ: Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ – Με οψιόν αγοράς η συμφωνία

Η μετακίνηση του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στη ΛΑΣΚ βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία, καθώς η ΑΕΚ έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά τη συμφωνία για τον δανεισμό του 27χρονου μέσου στην αυστριακή ομάδα.

Οι δύο πλευρές είχαν προχωρήσει εδώ και ημέρες σε προχωρημένες επαφές και πλέον έχουν τακτοποιηθεί σχεδόν όλες οι εκκρεμότητες, με αποτέλεσμα να απομένουν μόνο οι τυπικές διαδικασίες πριν από την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής.

Στη συμφωνία προβλέπεται και οψιόν αγοράς, την οποία θα μπορεί να ενεργοποιήσει η ΛΑΣΚ το επόμενο καλοκαίρι, εφόσον επιθυμεί να αποκτήσει τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή.

Ο Λιούμπισιτς διατηρεί συμβόλαιο με την ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2029, έχοντας αποκτηθεί τον Ιανουάριο του 2024 από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Η «Ένωση» ήταν θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησής του, καθώς ο 27χρονος χαφ δεν υπολογιζόταν στα αγωνιστικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για τη νέα σεζόν. Έτσι, ο Αυστροκροάτης μέσος θα συνεχίσει, τουλάχιστον για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, την καριέρα του στη ΛΑΣΚ.