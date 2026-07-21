· Καλλιθέα

Athens Kallithea: Ανακοινώθηκε ο Κώστας Αρμένης

Η Athens Kallithea γνωστοποίησε την απόκτηση του Κώστα Αρμένη.

Athens Kallithea: Ανακοινώθηκε ο Κώστας Αρμένης
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Στην ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της προχώρησε η Athens Kallithea, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κώστα Αρμένη. Ο 21χρονος αριστερός μπακ προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τη φανέλα του Παναργειακού, όπου πραγματοποίησε 21 συμμετοχές στη Super League 2.

Η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του αριστερού μπακ Κώστα Αρμένη, 21 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Παναργειακό.

Ο Αρμένης, ο οποίος γεννήθηκε στην Ανάβυσσο και πέρασε μέρος της εφηβείας του στην Καλλιθέα, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στη Γ' Εθνική, αγωνιζόμενος με το Ύπατο, τον Αστέρα Καισαριανής και τη Νέα Αρτάκη, πριν κάνει το βήμα προς τη Super League 2 για λογαριασμό του Παναργειακού, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές (16 ως βασικός) με την ομάδα τη σεζόν 2025/26.

Καλώς ήρθες, Κώστα».

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