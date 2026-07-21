«Ο Παναθηναϊκός συζητά με τον Γκοτσολεϊσβίλι της Σαχτάρ» - Η απάντηση της ΠΑΕ

Νέο μεταγραφικό σενάριο έκανε την εμφάνισή του για τον Παναθηναϊκό, με το όνομα του Γκιόργκι Γκοτσολεϊσβίλι να συνδέεται με τους «πράσινους». Ωστόσο, η πραγματικότητα γύρω από την υπόθεση φαίνεται να είναι διαφορετική από όσα αναφέρθηκαν στο εξωτερικό.

Ο 25χρονος Γεωργιανός αγωνίζεται ως δεξιός μπακ στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτι, ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει έρθει σε επαφή για την περίπτωσή του, την ώρα που ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να αποχωρήσει από την ουκρανική ομάδα.

Την περασμένη σεζόν, μάλιστα, αγωνίστηκε ως δανεικός στο Αμβούργο, ενώ ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχουν εκφράσει και άλλοι σύλλογοι.

Ο Γκοτσολεϊσβίλι είχε περάσει και από την Κοπεγχάγη με τη μορφή δανεισμού τη σεζόν 2024-25, γεγονός που σημαίνει ότι ο Τζέικομπ Νίστρουπ γνωρίζει καλά τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά.

Παρότι, λοιπόν, το όνομα του Γεωργιανού συνδέθηκε εκ νέου με το «Τριφύλλι», η συγκεκριμένη περίπτωση είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό σε προγενέστερο στάδιο, πριν από την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Πλέον, μετά και τη μεταγραφή του Έντινγκ Καλάμπρια, οι «πράσινοι» διαθέτουν δύο επιλογές για το δεξί άκρο της άμυνας και, με τα σημερινά δεδομένα, δεν προκύπτει πρόθεση για περαιτέρω ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση.